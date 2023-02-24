عربيات ودوليات

مسقط – الوكالات: سمحت سلطة عمان للطائرات الإسرائيلية بعبور مجالها الجوي، وفق ما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي في حين غردت هيئة الطيران المدني العمانية، امس بأن المجال الجوي للسلطنة سيكون مفتوحاً لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي الشروط، ولاقت هذه الخطوة ترحيباً إسرائيلياً.

وقالت الهيئة: «التزاما ببنود معاهدة شيكاغو 1944، وإنفاذاً للمتطلبات الدولية بعدم التمييز بين الطائرات المدنية أمام جميع دول منظمة الطيران المدني الدولي، نؤكد بأن أجواء سلطنة عُمان مفتوحة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط عبور الأجواء العُمانية».

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين «إنه قرار تاريخي ومهم للاقتصاد الإسرائيلي وللمسافر الإسرائيلي».

