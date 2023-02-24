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نيويورك – الوكالات: اجتاحت عاصفة شتوية قوية في الولايات المتحدة السهول الشمالية والغرب الأوسط متسببة في رياح عاتية وسقوط كثيف للثلوج مما أجبر مئات المدارس على الإغلاق وإلغاء أكثر من 1300 رحلة جوية وجعل حركة المرور على الطرق صعبة إن لم تكن مستحيلة في بعض المناطق بالبلاد.

وحذرت وكالة خدمة الطقس الوطنية الأميركية «إن دبيلو إس» من عاصفة شتوية هائلة ودرجات حرارة منخفضة لعدة أيام، ستؤثر على 48 ولاية أميركية. وذكرت الوكالة أن العاصفة ستؤثر على 75 مليون نسمة من سكان الولايات بما في ذلك الولايات الجنوبية محذرة من مخاطر هائلة من الطقس، حيث ستشهد الولايات درجات حرارة متطرفة بشكل ملحوظ. ووفق التنبيهات التي أطلقتها بعض الولايات، ستشهد ولاية كاليفورنيا الأمطار والثلوج كما ستشهد بعض الولايات «حدثا نادرا» يتخلله تساقط الثلوج على مستويات منخفضة وفقا لموقع «أكسيوس».

ويشير التقرير إلى أن موجة هواء قطبية شمالية شديدة البرودة قادمة من كندا تتجه جنوبا حيث ستنخفض درجات الحرارة في ولاية مونتانا ووايومنغ، ليستقر الطقس الباردة لفترة طويلة في ولاية كاليفورنيا. وقالت خدمة الطقس الوطنية إنه من المتوقع تساقط ثلوج تصل إلى 60 سنتيمترا ووصول سرعة الرياح إلى 97 كيلومترا في الساعة في بعض المناطق.

وقالت وزارة النقل الأميركية عبر حسابها في فيسبوك إن «العاصمة الشتوية الكبيرة ستحمل معها إغلاقات لعدة أيام على الطرق السريعة والطرق الثانوية في جميع أنحاء وايومنغ». وتسببت الرياح القوية في مشكلة كبيرة في كاليفورنيا، حيث سقطت أشجار وقطعت خطوط الكهرباء.

ويقول الخبراء لوكالة رويترز إن زيادة تواتر وقوة مثل هذه العواصف التي تتخللها درجات حرارة شديدة الارتفاع ونوبات جفاف هي من أعراض تغير المناخ وفي حين شهد الساحل الشرقي شتاء معتدلا نسبيا شهدت المناطق الشمالية شتاء صعبا جدا من حيث تساقط الثلوج والبرودة

