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بكين – الوكالات: أعلن التلفزيون المركزي الصيني «سي.سي.تي.في» نقلا عن مركز شبكات الزلازل الصيني، إن زلزالا بقوة 7.2 درجات هز طاجيكستان على عمق 10 كيلومترات.

وذكر التلفزيون أن مركز الزلزال يبعد نحو 82 كيلومترا عن أقرب نقطة من الحدود مع الصين وشعر به السكان في مدينتي كاشغر وأرتش في الجانب الغربي من إقليم شينغيانغ الصيني.

والمنطقة التي ضربها الزلزال لاتوجد بها كثافة سكانية لكن بها بحيرة ساريز مما يعني أن مناطق واسعة مهددة بالغرق في عدد من البلدان.

من جهتها، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أنّ الزلزال مركزه يقع على عمق 20.5 كيلومترا وحددت قوته بـ6.8 درجات على مقياس ريختر. وأضافت أنّ تقديراتها تشير إلى أنّ «عدداً ضئيلاً إلى معدوم من السكّان» معرّضون لانهيارات أرضية من جرّاء هذا الزلزال.

وحدّدت الهيئة مركز الزلزال في غورنو-باداخشان وهي منطقة تتمتّع بحكم شبه ذاتي، وتقع في شرق طاجيكستان على الحدود مع كلّ من أفغانستان والصين.

