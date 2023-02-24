عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراءات جديدة بخصوص القدرات الصاروخية للثالوث النووي وذلك قبيل الذكرى الأولى لاندلاع الحرب في أوكرانيا. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه موسكو عن تحرك عملي صيني بشأن خطتها المقترحة للسلام. وفي كلمة له بحفل «يوم المدافع عن الوطن» قال بوتين إن موسكو ستواصل إيلاء اهتمامها لتعزيز ما وصفه بثالوثها النووي، مؤكدا أن الصراع حاليا يدور على ما وصفها بالأراضي التاريخية لروسيا. وأشار إلى أن العام الحالي سيشهد دخول أولى منصات منظومة «سارمات» الصاروخية الخدمة القتالية مؤكدا أن موسكو ستواصل الإنتاج التسلسلي لصواريخ «كينجال» الفرط صوتية. ولفت بوتين إلى أن العام الحالي سيشهد كذلك تسليم كميات كبيرة من صواريخ «تسيركون» الأسرع من الصوت التي تُطلق من البحر. وجاءت تصريحات بوتين بعد يومين من إعلان روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة «نيو ستارت» وهي آخر اتفاقية متبقية مع واشنطن للحد من نشر الرؤوس الحربية النووية لكلا البلدين. في المقابل، أكدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» سابرينا سينغ لصحافيين أنه «لا شيء سيتغير في ما يتعلق بالالتزامات التي من المقرر أن نفي بها». ووصفت قرار روسيا تجميد المعاهدة بأنه «مؤسف وغير مسؤول». في غضون ذلك عرضت بكين في موسكو أمس رؤيتها «لتسوية سياسية» للنزاع في أوكرانيا، في ختام محادثات روسية صينية جرت في العاصمة الروسية. وقد أكد مسؤول السياسة الخارجية الصينية وانغ يي بعد لقائه الرئيس الروسي في موسكو الاستعداد للعب دور محايد وبنّاء بين روسيا وأوكرانيا. من جهتها قالت وزارة الخارجية الروسية إن «الشركاء الصينيين أطلعونا على آرائهم حول الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية إضافة إلى مقارباتهم لتسويتها سياسيا»، لكنها أشارت إلى أنه «لم يدر حديث عن أي خطة سلام محددة». في المقابل، قال مسؤول أوكراني رفيع المستوى إن الحكومة الصينية لم تتشاور مع كييف في أثناء إعداد خطتها المقترحة للسلام. ميدانيا اكملت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عامَها الأول، امس فيما تستمر المعارك الدامية وحرب الشوارع بين البلدين، حيث يحاول الجيش الروسي بسط السيطرة على المناطق الأوكرانية، بينما تتلقى كييف الدعم اللوجستي والعسكري الغربي في مواجهة الدب الروسي. واندلع قتال شوارع في مختلف الجبهات حول باخموت، وقالت بريطانيا في نشرة استخباراتية إن القوات الروسية ربما تستعد لهجوم آخر في بلدة فوليدار بمنطقة دونباس الشرقية حيث تتعرض البلدة لقصف عنيف.