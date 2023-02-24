إيمانيات

تصادف الولادة المباركة للإمام الحسين السبط الشهيد (عليه السلام)، حفيد الرسول محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم)، ونجل السيِّدة الزهراء والإمام عليّ (عليهما السلام)، في الثالث من شهر شعبان من العام الرابع للهجرة. حيث جسّد الإمام الحسين (عليه السلام) في أقواله وأفعاله وزهده وعلمه وأخلاقه وشجاعته وروحانيّته شخصية جدّه المصطفى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وإباء أبيه الإمام عليّ (عليه السلام) وحكمته، ونقاء أُمّه فاطمة الزهراء (عليه السلام) وطهرها الروحي وعبوديتها لله تعالى.

سُئِل (عليه السلام) عن خير الدُّنيا والآخرة، فكتب: «بسم الله الرحمن الرحيم، أمّا بعدُ: فإنّه مَن طلب رضى الله بسخط الناس، كفاه الله أُمور الناس، ومَن طلب رضى الناس بسخط الله، وكّله الله إلى الناس. والسلام». وقد بيّن (عليه السلام) أقسام العبادة ودرجات العُبّاد قائلاً: «إنّ قوماً عبدوا الله رغبةً فتلك عبادة التجّار، وإنّ قوماً عبدوا الله رهبةً فتلك عبادةُ العبيد، وإنّ قوماً عبدوا اللهَ شُكراً فتلك عبادةُ الأحرار، وهي أفضل العبادة». وقال (عليه السلام) عن آثار العبادة الحقيقية: «مَن عَبَدَ الله حقّ عبادته، آتاه الله فوق أمانيه وكفايتهِ». وسُئِل عن معنى الأدب، فقال (عليه السلام): «هو أن تخرج من بيتك، فلا تَلقى أحداً إلّا رأيت له الفضلَ عليك». ومن موعظه في ترك المعصية أنّ رجل قال للإمام الحسين (عليه السلام): أنا رجل عاصٍ، ولا أصبر عن المعصية، فعظني بموعظة، فقال (عليه السلام): «افعل خمسة أشياء واذنب ما شئت؛ فأوّل ذلك: لا تأكل من رزق الله واذنب ما شئت. والثاني: اخرج من ولاية الله واذنب ما شئت. والثالث: اطلب موضعاً لا يراك الله واذنب ما شئت وفي الحديث عن الإمام عليّ (عليه السلام): «اتّقوا معاصي الله في الخلوات، فإنّ الشاهد هو الحاكم»ـ والرابع: إذا جاء ملك الموت ليقبض روحك، فادفعه عن نفسك، واذنب ما شئت. والخامس: إذا أدخلك مالك في النار، فلا تدخل النار، واذنب ما شئت». فكأنّ الإمام (عليه السلام) يريد أن يقول له: عندما تريد أن تجاهد نفسك في ترك المعصية، فعليك أن تدرس المسألة من خلال موقعك من الله، ومن خلال مقام ربّك، ومن خلال مصيرك، فليست المسألة هي أنّك تدمن عادة، وتخاطب نفسك في ذاتية العادة، ولكن أن تراقب مقام ربّك، وموقعك منه، ومصيرك بين يديه، وأن لا تفصل حركتك في مجاهدة نفسك عن كلّ هذه الآفاق.

إنّ هناك روحاً إسلامية يشعر بها كلّ من سمع الإمام الحسين (عليه السلام) وعاش حركته وتعمّق بثورته، بحيث يجد حركية الإسلام في تلك الحركة، وفاعليّته ومسؤوليّته وإمكانية أن يبقى ليمدّ كلّ جيلٍ إسلامي بالجديد، ممّا يمكن أن يحقِّق له الأهداف الكبيرة في الحياة. فالإسلام ليس مجرّد فكر نختزنه في عقولنا، وليس مجرّد كلمات نردّدها على ألسنتنا، ولكنّه يمثّل بالإضافة إلى ذلك، حركةً في مسؤولية الحياة. لقد انطلق الإمام الحسين (عليه السلام)، ليؤكِّد أنّه يتحرّك من خلال الوفاء لرسالة جدّه وتحمّل مسؤوليتها من أجل الأُمّة، لقد تعلَّم من أبيه أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يتحمّل مسؤولية الأُمّة، وأن يعيش المسؤولية في سلامة الأُمّة، وأن يصبر في تحمّل هذه المسؤولية. انطلق الإمام الحسين (عليه السلام) في الإمامة بحركية التضحية والعطاء والشهادة، ليصنع أعظم ثورة في التاريخ، وليكون نموذجاً شامخاً لكلّ الأحرار في العالم. والإمام الحسين (عليه السلام) تجسّد رسالةً في معنى الحرّية ومعنى العزّة: «لا والله، لا أُعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقرّ لكم إقرار العبيد»، فالحرّ لا يمكن أن يمنح الذين يريدون أن يستعبدوا موقفه أو دوره أو حركته، الفرصة في ذلك، لأنّ الحرّية ليست حالة طارئة في الأحرار، ولكنّها معنى إنسانيتهم. قال كلمته التي تعبّر عن مدى صلابته في الحقّ: «ألا إنّ الدّعي ابن الدّعي قد ركّز بين اثنتين؛ بين السلّة والذلّة، وهيهات منّا الذلّة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون». وهكذا عاش الإمام (عليه السلام) حوالي سبعة وخمسين عاماً من عمر الجهاد والسير في الخطّ الرسالي، والتضحية في سبيل الإسلام والعيش بحرّية وكرامة.

