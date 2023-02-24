إيمانيات

تصادف ذكرى ولادة الإمام علي بن الحسين زين العابدين (عليه السلام)، الإمام الرابع من أئمّة أهل البيت (عليهم السلام)، في الخامس من شهر شعبان سنة 38 هـ. كان (عليه السلام) يمثّل كلّ الروحانية والزُّهد والخوف، كان القويّ في موقفه أمام جميع الطغاة، كان القويّ بالله كما الخاشع بين يديه، وكلّما أحبّ الإنسان الله أكثر، كان إنساناً أكثر وقويّاً أكثر.. لقد ترك الإمام (عليه السلام) ثروة أخلاقية في سيرته وعمله، لأنّه كان القمة في العفو والتسامح والقيم الروحية الأخلاقية، حيث كان (عليه السلام) يتحرّك مع الله عندما يتذكر محاسن الأخلاق ومساوئها، ثمّ ينفتح على برنامج أخلاقي يمثّل كلّ الخطّ الأخلاقي الإسلامي في مفرداته ودعائه في (مكارم الأخلاق) الذي يجلس فيه بين يدي الله، فيقول: «اللّهُمّ وبلّغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهِ بنيّتي إلى أحسن النيّات، وبعملي إلى أحسن الأعمال». ويقول (عليه السلام): «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ما يوضع في ميزان امرئ يوم القيامة أفضل من حُسن الخُلق». فصلّ ما شئت، وصم ما شئت، وحجّ ما شئت، وكن سيِّئ الخُلق، فلا يرتفع ميزانك، ولكن كن حسن الخُلق، وليكن لك بعض نقاط الضعف فيما عبدت وعملت، فإنّ حُسن الخُلق يمثّل العنصر الذي يعتبر من أحسن ما يوضع في ميزانك، لأنّ الله أراد للمجتمع أن يحمي نفسه من النتائج السلبية على مستوى العلاقات، من خلال حُسن الخُلق، فهو الذي يهيِّئ للبيت وللناس الإحساس بالراحة والطمأنينة، لأنّه يعني أنّ الآخر عندما يعيش معك، فإنّه يشعر بمسؤوليته في إدخال السرور عليك، وأنّه لا يجلب إليك الحزن والسوء. ويقول (عليه السلام): «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إنّ أحبّ الأعمال على الله، إدخال السرور على المؤمنين».

عندما نقرأ أدعية الإمام (عليه السلام)، ولاسيّما أدعية الصحيفة السجادية - الكتاب الثقافي الأرقى على مستوى المنهج الروحي والأخلاقي والنفسي -، نرى أنّ هذه الأدعية تمثّل تراثاً ثقافياً روحياً وأخلاقياً ونفسياً واجتماعياً. فالدُّعاء عند الإمام زين العابدين (عليه السلام) لم يقتصر على مشاعر الحبّ والودّ التي تفيض من القلب تجاه الله، أو في كونه مفتاحاً لخزائن رحمة الله وطلب مغفرته، أو كوسيلة لدفع البلاء وردّ القضاء، بل تحوّل الدُّعاء عنده إلى مدرسة تربوية بامتياز، على مستوى المفاهيم والأفكار والأخلاق والعقائد والعلاقات الاجتماعية، بحيث صار مَن يدعو أدعية الإمام (عليه السلام) من جهة، يعيش أسمى المعاني الروحية في العلاقة بالله والتعرُّف إليه، وفي الوقت نفسه، يربّي شخصيته ويبني فكره ووعيه لبناء الحياة وفق الهدي النبويّ والقرآن الكريم. إنّ أدعية الإمام (عليه السلام)، بما تمثّله من مدرسة بارزة ومتكاملة، تهدف إلى ربط الإنسان بالله والحياة، بالطريقة الحيوية العملية وبما تحتويه من عمق مضمون وجمال لغة وأسلوب، قيمتها الأساسية تكتسبها من أنّها التحمت بالتطبيق وتحوّلت سلوكاً في أرض الواقع، ولم تبقَ في إطار الوعظ والإرشاد.

يقول (عليه السلام): «اللّهُمّ صلِّ على محمّد وآله، وحلِّني بحِليةِ الصالحين، والبِسني زينةَ المُتّقين، في بَسطِ العدلِ، وكَظمِ الغيظِ، وضمِّ أهلِ الفُرقةِ، وإصلاحِ ذاتِ البينِ، وإفشاءِ العارفةِ، وسَترِ العائبةِ، ولينِ العَريكةِ، وخَفضِ الجَناحِ، وحُسنِ السيرةِ، وسُكُونِ الريحِ، وطيبِ المُخالقةِ، والسَّبقِ إلى الفضيلةِ، وإيثارِ التفضُّلِ، وتركِ التعييرِ، والإفضالِ على غيرِ المُستَحِقِّ، والقولِ بالحقِّ وإن عَزَّ». ويقول (عليه السلام) في موصع آخر: «ولا تَفتِنّي بالاستعانةِ بغيرِك إذا اضطرِرتُ، ولا بالخُضُوعِ لسؤالِ غيرِك إذا افتقرتُ، ولا بالتضرُّعِ إلى مَن دُونك إذا رَهِبتُ».. و«اللّهُمّ... فَمَن حاول سَدَّ خَلَّتِهِ من عندِك، ورَامَ صَرفَ الفَقر عن نفسِهِ بك، فقد طَلَبَ حاجتَهُ في مَظانِّها».

