إيمانيات

موضوع التمييز العنصري من الموضوعات التي شغلت الناس ولا تزال تشغلهم إلى اليوم، على الرغم من تغير مظاهر التمييز التي يقع ضحيتها عدد من الناس في مجتمعات بشرية مختلفة. وتظل مشكلة التمييز العنصري مشكلة إنسانية عامة، مما يقتضي النظر إليها نظرة شاملة... فإنّ الناس جميعاَ يولدون «أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق». واليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري تذكرة بمسؤوليتنا الجماعية تجاه تعزيز هذا المبدأ المثالي وحمايته.

فالعنصرية: هي الأفعال والمعتقدات التي تقلل من شأن شخص ما كونه ينتمي لعرق أو لدين. كما يستخدم المصطلح ليصف الذين يعتقدون أنّ نوع المعاملة مع سائر البشر يجب أن تحكم بعرق وخلفية الشخص متلقي تلك المعاملة، وأنّ المعاملة الطيبة يجب أن تقتصر على فئة معينة دون سواها، وأنّ فئة معينة لها الحقّ في أن تتحكم بحياة ومصير الأعراق الأخرى. وأيضاً يمكن تعريفها بأنّها الاعتقاد بأنّ مجموعة معينة هم أرفع مستوى من مجموعة أخرى. ويمكن التعبير عن العنصرية بشكل علني على شكل نكات عنصرية، وافتراء أو جرائم كراهية. ويمكن أن تكون متجذرة أكثر في المواقف والقيم والمعتقدات النمطية. في بعض الأحيان لايدرك الناس بأنّ لديهم هذه المعتقدات وبدلاً من ذلك، فهي افتراضات تطورت عبر الزمن وأصبحت جزءاً من الأنظمة والمؤسسات وارتبطت أيضاً بسطوة ونفوذ الطبقة المسيطرة. والتمييز العنصري: هو التعبير غير القانوني للعنصرية. فهو يتضمن أي عمل سواء كان بقصد أو بغيره والذي ينتج عن استبعاد أشخاص على أساس العنصر وفرض أعباء عليهم وليس على غيرهم أو حجب أو تحديد حصولهم على الامتيازات المتاحة لبقية أفراد المجتمع، في مجالات يغطيها القانون. كما أنّ المضايقة العنصرية هي شكل من أشكال التمييز وتتضمن التعليقات والمناداة بأسماء غير محبذة وعرض الصور أو السلوك الذي يهينك أو يسيء إليك أو يزعجك بسبب عرقك وأسباب أخرى ذات صلة. فيكون التمييز العنصري في أغلب الأحيان دقيقاً جداً مثل تكليفك بالعمل في أعمال غير مرغوبة كثيراً أو حرمانك من الإرشاد والتدريب.

يمكن أن يحدث التمييز العنصري على مستوى المؤسسات - أو نظامي- من القواعد والهياكل اليومية التي لم تكن مقصود منها أو مخطط لها بشكل واعي التمييز بين الأشخاص. فأنماط السلوك والسياسات والممارسات التي هي جزء من هياكل مؤسسة أو قطاع كامل يمكن أن تسيء أو تفشل في عكس مسار الأثر المستمر والتركة الخاصة بالإساءة التاريخية للأشخاص الذين يقعون تحت طائلة التمييز.

يحق لكلّ فرد بموجب القانون أن يتحرر من التمييز العنصري والمضايقة، حيث لا يجب أن تُعامل بشكل مختلف بسبب عرقك أو أسباب أخرى ذات علاقة مثل النسب، اللون، المكان الذي جئت منه، آصلك القومي، قوميتك أو معتقدك. وهذا يعني بأنّه حتى وإن لم تكن تقصد فإنّ «إسلوبك العادي في تأدية الأمور» قد يكون له أثر سلبي على الأشخاص الذين يعانون من التمييز العنصري.

