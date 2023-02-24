النهار Weekend

كعادته السنوية، أقام الشيخ علي الجابر ظهر امس مأدبة غداء في مزرعة عزايز على شرف شيوخ ووجهاء وأبناء القبائل لتعزيز التواصل والتلاحم بين ابناء المجتمع الكويتي بجميع أطيافه.

وأشاد الحضور بالدعوة الكريمة من الشيخ علي الجابر معتبرينها فرصة لجمع أبناء القبائل في مكان واحد لتعزيز الوحدة والترابط وزيادة المعرفة وتأكيد التواصل فيما بينهم.

وأكدوا ان الدعوة تعبر عن روح الاسرة الواحدة التي يتمتع بها المجتمع الكويتي، مشيرين الى ان مثل هذه المناسبات تمثل لوجهاء القبائل جميعا الشيء الكبير لاسيما أنها تأتي متزامنة مع الأعياد الوطنية التي تعيشها البلاد وهذه الأجواء الربيعية التي نتضرع فيها إلى الباري عز وجل أن يديم الأمن والأمان على كويتنا الغالية.

