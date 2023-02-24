النهار Weekend

يحتضن أول فندق بوتيكي فاخر في الكويت «ذا هاوس هوتيل الخيران» فعالية تجربة طهي منظّمة برعاية أفضل الطهاة، لجذب أفراد المجتمع المبدعين واعطائهم لمحة عن الأنشطة الصّيفية المنتظرة في واحدة من أحدث الوجهات الرّاقية في المدينة.

يُطلُّ الفندق من خلال ساحة مسبح انفنيتي ذي التصميم اللامتناهي على شاليهات الخيران كافة، حيث تُعدُّ من أحدث الأماكن المواكبة للحداثة في الكويت، وواحدة من أبرز الوجهات للفعاليات الاجتماعية المتعلقة بالرياضة والصحة والطهي والاستجمام، بالإضافة إلى تناول الوجبات المسائية وقضاء السهرات الرائعة. كما سيُطلق الفندق فعالية «أمسيات إسبانية» في 25 و26 من فبراير، حيث ستتضمن الفعالية قائمة طعام خاصة بالإضافة إلى فقرات ترفيهية، وذلك داخل مطعم فيوجنز الرّاقي التابع للفندق، وستكون هذه الفعالية انطلاقة لسلسة فعاليات تحتفل بمختلف الثقافات من خلال تقديم أطباق عالمية شهيّة.

سيُقدّم مطعم فيوجنز طيلة شهر رمضان المبارك كلٌاً من وجبات الإفطار والسّحور والتي تضم أفضل المأكولات، بالإضافة إلى فقرات أخرى تمتد من الفطور للسحور والتي تتمثل بالحفلات الموسيقية، وتقديم الشيشة بالقرب من المسبح في الطابق الأول، كما سيتعاون فريق فندق ذا هاوس مع واحد من أشهر الطهاة الرائدين وهو الشيف جاومي بويجدينجولاس الحائز على نجمة ميشلان، وذلك من خلال تحضير وتقديم أشهى الأطباق العالمية.

يتكون فندق ذا هاوس هوتيل الخيران من 46 جناحاً، ومسبحاً بتصميم لا متناهي يُطلّ على منتجع الخيران، بالإضافة الى مسبح خاص للسيدات، وقاعات خاصة لتنظيم الاجتماعات المهنية والاجتماعية على حد سواء، كما يمتلك الفندق نادياً رياضياً عصريّاً، وفيما يخصُّ ضيوف الفندق التوّاقون للتسويق، فيتوفر بجوار الفندق مركز أوت ليت التجاري، وستزداد التجربة إثارة مع افتتاح مركز تجاري ضخم على بعد 5 دقائق من الفندق في الصيف، حيث سيتحول فندق الخيران من وجهة صيفية إلى وجهة مناسبة على مدار العام للمواطنين والخليجيين والمقيمين. ومن خلال الاجتماع الشهري للكادر يهدف الفندق إلى أن يصبح مركز اجتماعات للأعمال المختلفة في المنطقة، والتي تسعى إلى التوسع وترك أثر ومشاركة خبراتها مع الشركاء وزوّار الفندق.

يتبنّى فندق ذا هاوس هوتيل الخيران المواهب المحلّية ويشجعها على الإبداع والابتكار من خلال رعاية العديد من الفعاليات، والتي سوف تخلق العديد من الخبرات عبر التشجيع على التفاعل الاجتماعي ما بين زوّار الفندق، من خلال نشاطات سيتم استضافتها إما في صالات الاجتماعات أو بمحيط مسبح إنفينيتي والتي تتمثل في جلسات يوغا خاصة بالسيدات، وحصص متعلقة بالصحة، بالإضافة إلى عرض أفلام للأطفال وغيرها الكثير من النشاطات.

يّمثّل فندق ذا هاوس أحد المشاريع الرائدة لشركة الرغد والمنار العقارية بالتعاون مع شركة كيرتن هوسبيتاليتي. تمتلك شركة كيرتن هوسبيتاليتي 12 علامة تجارية عصريّة في مجال الضيافة من بينها فنادق كلاود 7 وشقق ذا هاوس السكنية وشقق كلاود 7 السكنية واوسبيس، وعلامات تجارية خاصة بالمأكولات والمشروبات مثل نكهتي وسوق الطعام، بالإضافة إلى 50 مشروعاً رائداً على مستوى العالم.

