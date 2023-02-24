النهار Weekend

طرح الفنان أمير كرارة صورة بوستر لمسلسله الجديد «سوق الكانتو»، المقرر عرضه في شهر رمضان القادم 2023. وغلب على أزياء العمل طابع منتصف القرن العشرين، وظهر أمير كرارة وفتحي عبد الوهاب وهما يرتديان قبعتين على رأسهما، بينما تظهر مي عز الدين بـ «برنيطة». ومسلسل «سوق الكانتو» تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنياوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامي، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين. وتدور أحداث المسلسل داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.