دوليه

أعرب بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن رضاه بتعادل فريقه أمام مضيفه لايبزيغ (1-1)، أول من امس، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال غوارديولا، في تصريحات عقب المباراة لشبكة «بي تي سبورت»: «لايبزيغ تقدم خطوة للأمام وبدأ بالضغط العالي، وبدورنا عانينا من الكثير من المشاكل في البناء، بعد الهدف الذي استقبلناه، نجحنا في العودة ولعبنا بصورة جيدة في آخر 15 أو 20 دقيقة، كانت لدينا فرص جيدة في الشوطين، وهذه نتيجة جيدة وسنحسم المواجهة في مانشستر». وأضاف: «سعيد بالمباراة ككل وليس فقط الشوط الأول، أنا عن توقعاتي أن نأتي هنا ونفوز (5-0) هذا ليس حقيقيًا». وتابع: «في تلك المسابقة هناك العديد من الفرق المهمة ودعت من دور المجموعات، أنها مسابقة صعبة، نحن فريق جيد وقدمنا العديد من الأمور الجيدة، البعض يتوقع أن نأتي إلى هنا ونفوز (4-0)، أسف لسنا قادرين على ذلك». وواصل عن عدم إجراء تبديلات: «شاهدت فريقي في حالة جيدة وخاصة في وسط الملعب، فكرت في إشراك فيل فودين، ولكن في النهاية قررت الإبقاء على نفس الفريق وخاصة الرباعي الخلفي، برناردو منحنا الكثير من السيطرة في المنتصف».

