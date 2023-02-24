دوليه

أفلت مدرب بايرن ميونيخ متصدر الدوري يوليان ناغلسمان اول من امس من عقوبة الإيقاف من قبل الاتحاد الالماني لكرة القدم لكنه فرض عليه غرامة قاسية بقيمة 50 ألف يورو بسبب تصريحات «غير رياضية» أدلى بها ضد الحكام بعد الخسارة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 2-3 في الدوري المحلي السبت الماضي. وسيكون ناغلسمان حاضرا على دكة البدلاء في قمة المرحلة الثانية والعشرين ضد مضيفه وشريكه في الصدارة أونيون برلين بعد غد. وأوضح الاتحاد الألماني أن ناغلسمان وافق على دفع الغرامة. وفتح الاتحاد الألماني تحقيقا الأحد بعد اقتحام ناغلسمان غرفة ملابس الحكام في مونشنغلادباخ بعد صفارة النهاية حيث فجر جام غضبه بسبب الطرد المبكر لقطب دفاعه الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو وتحديدا في الدقيقة الثامنة. وأشارت تقارير إلى أن مدرب النادي البافاري صرخ في وجه الحكام وتحديدا حكم الساحة توبياس فيلتس، وسمعه صحافيون يقول وهو يضرب باب الغرفة «هذه مزحة، لا يستطيع أحد أن يقنعني بأن هذا (الخطأ) يستحق الطرد. إنه قرار قذر»، قبل أن يغادر ويصف الحكام بـ «ضعيفي الشجاعة». واعتذر مدرب بايرن في وقت لاحق واعترف بأنه «تجاوز الحد»، لكنه أصر على أن البطاقة الحمراء غير عادلة.

ودافع فيلتس عن قراره في تصريح لقناة «سبورت 1» الألمانية، وقال إنه لا مشكلة بينه وبين ناغلسمان، مضيفا «لقد كان نقاشًا محتدما، لكن لم يتم تبادل الإهانات».

