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أعرب سيموني إنزاغي، مدرب إنتر الإيطالي، عن آسفه على الفوز بهدف واحد فقط على حساب ضيفه بورتو البرتغالي، أول من أمس، بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال إنزاغي في تصريحات نقلها موقع «فوتبول إيطاليا»: «لعبنا بشكل جيد ضد فريق بدني للغاية، هناك حالة من الندم، لأننا فشلنا في تحويل بعض الفرص لأهداف بالشوط الأول، بينما واجهنا بعض المخاطر بعد الاستراحة لتلقي هجمات مرتدة». وأضاف «أردنا فعل شيء أكثر، لكنه كان أداءً رائعا في ظل هذه الظروف، كان يجب أن نكون أسرع في تحريك الكرة والبناء من الخلف، لم يكن الأمر سهلا مع الضغط الشديد لبورتو، لكننا كنا نستحق التقدم في الشوط الأول». وحول ظهور الثلاثي لوكاكو وبروزوفيتش وغوسينس بشكل مميز بعد مشاركتهم كبدلاء، علق سيموني «لقد ظهروا جميعا بشكل جيد، أحتاج لمساهمة الجميع ونحن نعلم أن هناك العديد من المباريات المتبقية بالموسم، لذلك سيحصل الجميع على فرصهم».

