دوليه

تغلب ريفر بليت على بانفيلد 3-2 وضرب موعداً مع غريمه بوكا جونيورز في نهائي كأس الأبطال 2020. وجاءت ثلاثية ريفر في المباراة التي أقيمت أول من امس في مدينة كوردوبا من خلال ثنائية لسانتياغو سيمون، بينما سجل الكولومبي ميجيل «كوليبيري» هدفاً، فيما أحرز هدفي بانفيلد كل من أندريس تشافيز وخوان بيزانس.

وكان وباء فيروس كورونا المستجد قد تسبب في تأجيل البطولة إلى العام الحالي، وخاض بانفيلد نصف النهائي بصفته وصيف كأس مارادونا 2020 وريفر بصفته وصيف الدوري موسم 2019-2020. ويواجه ريفر في النهائي بوكا جونيورز الذي توج بالبطولتين في موسم 2020 .

وكان ريفر بليت فاز بكأس الأبطال نسخة 2021 بعد تغلبه على النهائي على كولون 4-0، فيما فاز راسينغ باللقب في 2022 بعد فوزه على بوكا جونيورز 2-1.

