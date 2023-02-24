دوليه

ذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن نابولي منح مان يونايتد الأمل في التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمهن. وأوضحت الصحيفة أن رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس اعترف أنه لا يرغب في الاستغناء عن خدمات هداف الدوري الإيطالي. ولكن في الوقت نفسه أشار إلى أن هناك عروضاً لا يمكن رفضها، خاصة عندما يكون المقابل المادي كبيراً. وأشارت إلى أن مان يونايتد وتشلسي أبرز الراغبين في التعاقد مع أوسيمهن الذي يقدم موسماً فردياً مذهلاً مع نابولي أسهم في تصدر الفريق لائحة ترتيب «الكالتشيو» بفارق 15 نقطة عن أقرب منافسيه، كما أحرز هدفاً في مرمى إنتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا ليصل رصيده من الأهداف إلى 20 هدفاً في الموسم الحالي.