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أقفل مدرب لايبزيغ الألماني ماركو روزه الباب أمام رحيل قلب الدفاع الدولي الكرواتي يوشكو غفارديول، وذلك بعد تسجيله هدف التعادل لفريقه أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنكليزي في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا. وضع روزه حداً للتكهنات بشأن مستقبل قلب الدفاع والذي من المرجح أن يغادر إلى الدوري الانكليزي، قائلاً «لا يبدو أن العناوين تزعجه». وأضاف «هو لاعب في لايبزيغ، وأعتقد انه سيبقى في لايبزيغ». وأردف «خلال حديثه عن كريستوفر، ابتسم، ولكن بالتأكيد، في الصحف، لا يمكنكم رؤية الابتسامة». وختم قائلاً «قال انه يحب المكان هنا ويشعر بالراحة. كمدرب تريد أن تعمل مع أفضل اللاعبين».