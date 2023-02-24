محلية

تتجه الأنظار إلى ستاد محمد الحمد الذي يحتضن قمة الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز والتي تجمع الكويت المتصدر مع القادسية صاحب المركز الرابع في الساعة 06:10 مساء اليوم تزامناً مع الأعياد الوطنية للبلاد. وتستكمل الجولة منافساتها غداً السبت بلقاءي الفحيحيل مع العربي وكاظمة مع التضامن، على أن تختتم الأحد بمباراتي النصر مع السالمية، والجهراء مع الساحل.

واعتادت الجماهير في السنوات الأخيرة أن تكون مواجهة الأصفر والأبيض مليئة بالحماس والإثارة والتنافس الكبير خصوصاً أن الفريقين سيطرا على معظم البطولات في العقدين الأخيرين، لكن وضع الأصفر اختلف في المواسم الأخيرة حيث ابتعد عن المنافسة وترك الساحة للأبيض على بسط يده على معظم الألقاب وترك بعضها لبقية الفرق.

وبينما يتصدر الكويت جدول الترتيب برصيد 30 نقطة وبفارق مريح عن العربي أقرب مطارديه، قفز القادسية في الجولات الأخيرة إلى المركز الرابع بعد أن وصل رصيده إلى 22 نقطة، بعدما كان يعاني في الجزء الأسفل من الترتيب واحتل المركز الثامن في بعض الجولات.

ولا شك أن مواجهة اليوم تبدو فرصة ذهبية ومناسبة جداً من أجل عودة الأصفر ومصالحة جماهيره التي بدأت تتفاءل بعودته إلى مكانه المعتاد بين المتنافسين على الصدارة.

القادسية الذي يقوده البوسني بوريس بونياك قادم من انتصار صعب ومتأخر على السالمية بهدف دون رد في الجولة الماضية، وكذلك الحال بالنسبة للكويت الذي تجاوز كاظمة بهدف نظيف.

وتحسن أداء الأصفر قليلاً منذ تولي بونياك تدريب الفريق لكن نتائجه لم ترتق إلى المطلوب، في حين دعمت الصفقات الشتوية موقف الفريق خصوصاً الأردني محمود المرضي، والمالي ابراهيما تانديا الذي سجل هدف الفوز على السالمية في الجولة الماضية بالإضافة إلى الفلسطيني – الإسباني ياسر الحمد. ومن المتوقع أن يستعيد الأصفر خدمات نجمه وقائده بدر المطوع الذي سيشكل قوة إضافية إلى جانب عيد الرشيدي ونايف زويد وسليمان البوص.

في المقابل، يسير الكويت بخطى ثابتة ويواصل صدارته للمسابقة بقيادة مدربه البحريني علي عاشور، ولو أن المستوى الذي يقدمه لم يصل بعد إلى المأمول، قياساً على الأسماء المميزة الموجودة في قائمته بوجود المغربي المهدي برحمه وأحمد الظفيري ويوسف ناصر والتونسيين ياسين العمري وبلال العيفة وطه الخنيسي، بالإضافة إلى فيصل زايد ومحمد فريح وإبراهيم كميل وفهد الهاجري ورضا هاني.

وفي مباراتي غدا السبت، يتطلع العربي الثاني برصيد 25 نقطة، إلى تجاوز عقبة الفحيحيل أملاً في تعثر الكويت أمام القادسية، لكن مهمة الأخضر لن تكون سهلة أمام الفحيحيل الذي يقوده السوري فراس الخطيب ويحتل حالياً المركز برصيد 20 نقطة.

وبالمثل يريد كاظمة صاحب المركز الثالث برصيد 22 نقطة البقاء قريباً من المقدمة عندما يستضيف التضامن صاحب المركز التاسع برصيد 14 نقطة. البرتقالي قادم من خسارة بهدف أمام الكويت المتصدر، وكذلك التضامن الذي سقط أمام الفحيحيل بثلاثية نظيفة عقدت موقفه في البطولة.

