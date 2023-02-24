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تختتم اليوم منافسات السكيت للرجال والسيدات ضمن بطولة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الدولية السنوية الكبرى للرماية التي تقام على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية.

وكانت نتائج اليوم الأول للمسابقتين أسفرت عن احتلال الباكستاني عثمان المركز الأول، وتبعه عبدالعزيز الفيحان في المركز الثاني، ثم عبدالله الرشيدي في المركز الثالث، فيما جاء الفلسطيني مارسيلو في المركز الرابع، في حين حل البحرينيان محمد حسن وتمار العوضي في المركزين الخامس والسادس.

فيما اسفرت نتائج مسابقة السكيت «سيدات» عن احتلال فاطمة الزعابي المركز الأول، وحلت الكازاخستانية اوليجا في المركز الثاني وتبعتها زميلتها كازانوفا في المركز الثالث، ثم البحرينية لطيفة النجم في المركز الرابع، ثم الكازاخستانية زويا وأفراح عادل في المركزين الخامس والسادس.

في سياق متصل، تنطلق غدا السبت منافسات التراب المتوقع ان تشهد الكثير من الاثارة والندية في ظل تواجد مجموعة مميزة من الرماة والراميات وهو ما يعزز من إمكانية مشاهدة مسابقات قوية بداية من الغد.

من ناحية أخرى، كرم أمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية مدير البطولة عبيد العصيمي سكرتير الاتحاد الدولي للرماية ويلي جريل تقديرًا لجهوده في دعم رياضة الرماية.

من جانبها، قالت الرامية القطرية أمنة الشيراوي أن البطولة تشهد مستوى رفيعا في ظل تواجد راميات يمتلكن الخبرة ولديهن تصنيف عال سواء دوليا او اقليميا وهو ما يؤكد على أهمية المشاركة في البطولة والتواجد بها من أجل إضافة مزيد من الخبرات والاحتكاك والذي سيكون له أثر إيجابي كبير في المستقبل.

بدوره قال الرامي الاوزبكي راتمير يانكيف ان بطولة سمو أمير البلاد للرماية اكتسبت سمعة دولية كبيرة بفضل التنظيم المثالي والاهتمام بكل التفاصيل ما يمهد الأرض أمام المشاركين والمشاركات للاستفادة الكبرى من البطولة والخروج بالعديد من المكاسب.

من ناحيته، أكد رئيس الاتحاد الليبي للرماية عادل قريش أن الاتحاد العربي للعبة يعمل على دعم وتشجيع ونشر لعبة الرماية في الوطن العربي وهناك دور كبير لرئيس الاتحاد الآسيوي للرماية رئيس الشرف لنادي الرماية الكويتي الشيخ سلمان الحمود ورئيس الاتحادين العربي والكويتي للرماية المهندس دعيج العتيبي في دعم هذه الرياضة، مشيرًا إلى أن الكويت دائمًا سباقة في لم شمل العرب.

وهنأ رئيس الاتحاد الفلسطيني للرماية د. معن بركات، سمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي، بمناسبة الأعياد الوطنية وعيد التحرير، متمنيا الرقي والازدهار والأمن والأمان لبلد الصداقة والسلام.وتابع بركات :» حرصنا على المشاركة في بطولة سمو الأمير الكبرى للرماية، لما تحمله هذه البطولة من اسم غالٍ على الجميع، وكذلك قوة المنافسة والمستويات بها.وأكمل: «البطولة في تطور مستمر وجميع الدول حريصة على المشاركة فيها في ظل وجود أبطال العالم»، منوها بأن الوفد الفلسطيني يشارك بأربعة لاعبين في منافسات السكيت.

