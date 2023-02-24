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تعاقد نادي الكويت مع محترفي الكرة الطائرة الإيراني صابر كاظمي والصيني ليبين ليو لتدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة التي تشهد مشاركة الأبيض في بطولة غرب آسيا والمربع الذهبي لبطولة الدوري.

وسيأخذ الوافدان الجديدان مكان المحترفين السابقين الروسي رومان دانيلوف والالباني غازميند هوساج اللذين انهت إدارة الأبيض التعاقد معهما بصورة ودية. ويعتبر التعاقد مع اللاعبين الإيراني والصيني اضافة مهمة للأبيض الساعي إلى المنافسة على لقب الدوري خصوصا بعد حلوله ثالثا في الدور التمهيدي والدخول إلى المربع الذهبي دون رصيد من النقاط.

ويتميز الإيراني كاظمي (25 عاما) بالطول الفارع وهو يلعب في مركز 2، فيما يلعب الصيني ليو في مركز 4.

و تأهلت فرق القادسية والعربي والكويت وكاظمة إلى المربع الذهبي للدوري حيث سينال القادسية الأول نقطتين، والعربي الثاني نقطة، فيما يدخل الكويت وكاظمة المنافسة دون رصيد. ويقام المربع الذهبي بنظام الدوري من قسمين على أن يحقق اللقب من يجمع أكبر قدر من النقاط.

