محلية

حقق فريق جامعة الخليج للبنات لكرة السلة لقب دورة الالعاب الرياضية الثانية للتعليم العالي التي ينظمها الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم وتختتم يوم 6 ابريل المقبل، بعدما تصدر الفريق جدول الترتيب برصيد 6 نقاط من ثلاثة انتصارات بينما جاء فريق الجامعة الاميركية في الترتيب الثاني برصيد 5 نقاط من فوزين وهزيمة وحل فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي في المركز الثالث، جاء ذلك خلال المنافسات التي اقيمت على صالة الجامعة الاميركية بمشاركة 4 فرق تنافست بنظام الدوري من دور واحد.

من جانبها اكدت الدكتورة مشاعل العبيد رئيس اللجنة الفنية لكرة السلة للبنات ان المنافسات هذا العام شهدت ندية وتنافساً قوياً بين الفرق، فيما حسمت المواجهة الختامية في الثواني الأخيرة بين «الخليج» و«الأميركية»، وقالت: «بالفعل هناك تطور كبير في اداء اللاعبات عن النسخة الاولى للدورة ونتطلع الى تطويرها بزيادة عدد المشاركين من أجل زيادة عدد المباريات للمساهمة في رفع المستوى الفني البدني للاعبات».

من ناحيته، قدم د. سلمان حاجي نائب رئيس اللجنة العليا للشؤون الفنية الشكر الى مسؤولي الجامعة الاميركية على حسن استضافة منافسات دوري كرة السلة على مدى اربعة ايام وتسخير جميع الامكانيات لإنجاحها، وقال: «بختام منافسات دوري كرة السلة نكون قد انتهينا من لعبتين الاولى البادل وتوج بلقبها جامعة الخليج، وايضا كرة السلة توج بها جامعة الخليج التي تتطلع لتحقيق لقب كأس النسخة الثانية للدورة بعدما ظفر باللقب الاول الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في العام الماضي». واشار الى ان دوري كرة القدم العشبية للرجال سينطلق في الاول من مارس المقبل على ملاعب الهيئة العامة للتعليم بمشاركة 12 كلية وجامعة بنظام المجموعتين يتأهل الاول والثاني الى الدور نصف النهائي، وأفاد: «في الخامس من مارس سيتم استكمال منافسات دوري الكرة الطائرة للبنات من خلال الجولة الثالثة للمجموعتين الاولى والثاني والتي تشهد منافسة قوية بين الفرق المشاركة».

