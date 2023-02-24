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خسر كاظمة أمام منافسه النصر البحريني 2-3 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن منافسات البطولة العربية الـ 41 للكرة الطائرة التي تستضيفها مصر لغاية 3 مارس المقبل. وفي نفس المجموعة حقق فريقا السويحلي الليبي والأهلي القطري الفوز على نظيريهما الصداقة الفلسطيني والميناء اليمني بنتيجة 3-0 في اللقاءين. وفي المجموعة الثانية فاز الوكرة القطري على مصافي الشمال العراقي 3-2، والسيب العماني على بني ياس الإماراتي 3-0، في حين فاز الأهلي المصري على خيبل اليمني 3-0. وحسم البرتقالي الشوط الأول من اللقاء أمام النصر لصالحه 25-23، قبل أن يعود النادي البحريني بقوة في الشوطين التاليين وينهيهما بنتيجة واحدة 25-19، لكن كاظمة عاد بقوة في الشوط الرابع وحسمه 25-22 ليلجأ الفريقان إلى شوط فاصل حسمه النادي البحريني بسهولة 15-7. وكان كاظمة تغلب على الميناء اليمني 3-0 في الجولة الثانية بعد خسارته في الجولة الاولى أمام الأهلي 0-3. ويخوض البرتقالي رابع مواجهاته في المجموعة اليوم امام السويحلي الليبي وهو يسعى إلى تحقيق الفوز على أمل خطف احدى بطاقتي المجموعة المؤهلتين إلى الدور الثاني.