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وقَّع النادي والاتحاد الكويتي للغوص والإنقاذ بروتوكول تعاون خاص مع الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات بحضور رئيس مجلس إدارة النادي م. طلال السرحان والمدير العام للوكالة هناء البطي، وتتضمن اتفاقية التعاون تبادل المعلومات بين الطرفين وإجراء ورش العمل ومحاضرات التوعية وكذلك الإشراف على بطولة العالم للغوص الحر التي ستقام منافساتها في الكويت مايو المقبل، كما شهد توقيع البرتوكول إقامة حفل لتكريم إعلاميي النادي وكذلك الحكام الذين اجتازوا دورات الحكام للموسم الرياضي 2022/2023 وذلك بمركز شباب جابر الأحمد في مقر اللجنة الأولمبية.

من جهته، قال السرحان: «تشرفنا بتكريم كوكبة من الحكام بعد حصولهم على الشهادات الدولية في مجال رياضات الغوص»، مشيرا إلى أن عدد الحكام الذين تمكنوا من الحصول على الشهادات 56 حكماً من بينهم 11 حكماً و4 حكمات حصلوا على الشارة الدولية. وعن استضافة بطولة العالم للغوص الحر، أكد السرحان أن «الاستضافة جاءت بعد مجهود عام كامل ونحن حالياً في مرحلة التنفيذ والتي سيشارك فيها ما يقارب 40 دولة من جميع أنحاء العالم»، مضيفا أنه سعيد بتوقيع البرتوكول مع الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات لأن تواجدها في البطولة يعتبر شرطا أساسيا لإقامتها.

من جانبها، أكدت هناء البطي أن توقيع البرتوكول يأتي تنفيذاً للاتفاقات الدولية والمعايير لفحص المنشطات في بطولة العالم للغوص الحر كما سيكون هناك تعاون من ناحية التوعية والوقاية للرياضيين المشاركين، مشيرة إلى أن الأمر يعتبر أمراً مميزاً للوكالة خصوصا وانها البطولة الأولى التي تقام بدولة في الشرق الأوسط، لافتة بنفس الوقت إلى أن الوكالة لديها الإمكانات والطاقم المؤهل الذي يتوافق مع المعايير الدولية وسبق وان تواجدت الوكالة بالعديد من المناسبات الخليجية والدولية. وبينت البطي أن الفحوصات تجاوزت الـ600 شخص من أصل 5 آلاف رياضي خلال الموسم الحالي، مشيرا إلى أن «هناك لجنة في الوكالة دورها توعية الرياضيين لذلك حالياً لا اعتقد أن هناك رياضياً لا يعلم بأمر المنشطات».

بدوره، قال المنسق العام ومدير بطولة العالم للغوص الحر سلام الرجيب أن التجهيزات لاستضافة البطولة تسير على أكمل وجه خصوصا وأن هناك تعاونا كبيرا مع الهيئة العامة للرياضة، منوهاً بأنه يتم حالياً استقبال طلبات المنتخبات المشاركة والمتوقع أن يصل عددها من 38 حتى 42 دولة ما يعني تواجد 250 إلى 300 مشارك.من جانبها، عبرت رئيس اللجنة الطبية في البطولة سارة الربيعة عن سعادتها بتوقيع الاتفاقية مع الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات لأنها تعتبر خطوة ايجابية لتوعية اللاعبين والكوادر المتواجدة في النادي لمكافحة هذه الظاهرة سواء بقصد أو من دون قصد وهي خطوة لحفظ حقوق اللاعبين وهو أمر مشرف للنادي.

