دوليه

يخوض الأهلي والزمالك اختبارين صعبين غدا السبت عندما يواجهان صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي على التوالي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.وتدور مواجهة مكررة بين الأهلي المصري وضيفه صن داونز في المجموعة الثانية كما يلعب الهلال السوداني خارج دياره مع القطن الكاميروني اليوم الجمعة في ذات المجموعة.ويسعى الأهلي لمحو آثار خسارته أمام الهلال السوداني في الجولة الأول بهدف نظيف بالفوز على صن داونز الذي حصد 6 نقاط في أول جولتين.وتشهد الجولة صداما مثيرا غدا السبت أيضا بين الترجي والزمالك على ملعب رادس في المجموعة الرابعة كما يستضيف المريخ غدا منافسه شباب بلوزداد بذات المجموعة.

