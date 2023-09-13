هل لديموقراطيتنا دور في تخلفنا؟

الاخيرة

نقاش حامٍ يدور في وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة بين فئتين ترى أحدهما أن للديموقراطية في الكويت دوراً أساسياً في تخلفنا، بدليل ما تشهده في الخليج من انفتاح وتطور وتنمية.

هذه الفئة فقدت الأمل من أي مبادرة للإصلاح والنهوض ما دامت الكويت ملتزمة هذا النظام الشاذ عن بقية دول الخليج. وفي المقابل، هناك فئة أخرى أكبر منها لن تقبل بنظام بديل للديموقراطية، وتصر على استمرارها، لأن البديل مجهول وقد لا يكون أفضل.

ولأن ديموقراطيتنا تضمن لنا معظم وظائفنا مع قدر من الحريات لا يتمتع بها مواطنو دول الخليج.



مجلة الإيكونومست البريطانية شاركت بالنقاش في عددها الأخير بتقريرين وغلاف عنوانه الشرق الأوسط الجديد. ذكرت فيهما أن الأنظمة في دول الخليج أصبحت مستقلة في تفكيرها، تسعى نحو التغيير والتفتح والإصلاح وأنها حاليا تمر في مرحلة اختبار أيديولوجيات مختلفة، من ضمنها البراغماتية الاستبدادية كبديل للديموقراطية والدبلوماسية المتعددة الأقطاب كبديل للنظام الأميركي السائد منذ عام 1945. وذكرت أن أحد الاستطلاعات في المنطقة كان يتضمن سؤالاً عن أي الخيارين أهم الاستقرار أم الديموقراطية؟ فوجدت أن أغلب المشاركين اختاروا الاستقرار، وأن أعداداً متزايدة من الناس يعتقدون أن الديموقراطية تعرقل النمو الاقتصادي.



وعن النظرة المستقبلية ذكرت ان دول الخليج تواجه تحدياً كبيراً تجاه المحافظة على مستوى المعيشة في المدى الطويل. فأصبح لديها حافز قوي لزيادة أسعار النفط وزيادة الإنتاج خلال العقد القادم لتعظيم الفائدة قبل أن يتضاءل الطلب عليه بشكل دائم، وأيضا الاهتمام بالمحافظة على استقرار المنطقة وانخفاض الاضطرابات فيها لتتمكن من التركيز على الاستفادة من ثروتها في التنمية، وتنويع الاستثمار لخلق موارد بديلة من النفط لضمان الاستدامة.



الفقرة السابقة لم تشمل الكويت كإحدى دول الخليج إلا عند احتساب إجمالي قيمة الصناديق السيادية التي تجاوزت ثلاثة تريليونات دولار. لأن السياسة في الكويت تختلف عن بقية دول الخليج بأنها ترى إسعاد المواطن اليوم أهم من التنمية للغد.

لذلك تسعى لكسب رضاه بتمرير القرارات الشعبية دون دراسة. فينجح في المدرسة دون تعليم ويسافر للعلاج في الصيف دون مرض ويضمن الوظيفة الحكومية والترقية السنوية مقابل ساعة عمل يتيمة لا يهم لأن لدى الكويت ما يكفيها من فوائض مالية في الوقت الحالي.



ولكن إلى متى يمكنها الاستمرار بهذا النهج. الدولة بحاجة لخمسة عشر عاماً على الأقل لتتمكن من إعادة تأهيل المواطن، لتجعل منه إنساناً متعلماً منتجاً بإمكانه أن ينفع نفسه وبلده. يستطيع الحصول على وظيفة تتطلب مؤهلات أخرى بالإضافة إلى شهادة الجنسية.



إن الديموقراطية نظام حكم وأداة كبقية الأنظمة، ينظم عملها دستور واضح يحمي الحريات ويمنع أي جهة من السيطرة لمصلحة ذاتية. يُعاد النظر في مواده بين فترة وأخرى للتأكد من مواكبتها للعصر. ولكن إن اتضح أنه قد تم استغلاله لخلق وظائف حكومية وهمية للقوى العاملة الوطنية، أو أسهم في انحدار كفاءة وفعالية الحكومات المتعاقبة، أو في السماح للتيارات الدينية أو غيرها بتجاوز الدستور، حينها يكون قد حان الوقت لإعادة النظر في مواد الدستور للمحافظة على النظام الديموقراطي الصحيح.



الخلاصة إن التاريخ مليء بأمثلة لدكتاتوريات خدمت شعوبها وأسهمت بنهضتها أكثر من ديموقراطيات عدة، والعكس أيضا صحيح علينا أن نعي أن التغيير آت عاجلا أم أجلا. إنه الثابت الوحيد في الحياة، ولولاه لما تقدم الانسان. لذلك من الحكمة تهيئة المواطن للتغيير بفرضه تدريجيا بموجب خطة واضحة لتصحيح المسار، حتى لا يُفرض علينا التغيير ونفاجأ بمجهول لم نعمل له حساباً

أتمنى أن يستمر النقاش حتى نعرف وين رايحين واشيابنا هني؟

