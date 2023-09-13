كل الطرق لا تؤدي.. إلى الكويت!

الاخيرة

أنشأ قدامى الرومان شبكة ضخمة من الطرق، جعلت كل طرق مدنها وقراها تنتهي في روما، فقيل: إن كل الطرق تؤدي إلى روما، هذه الأيام وإبان انشغالنا الشديد بالخلافات والأزمات السياسية التي لا تنتهي، توافق العالم على طرق تربط دول آسيا بدول أوروبا، أي طرق صين حريرية وطرق بهارات هندية جديدة، تختلف عن القديمة ليس منها ما يمر بالكويت كي يوفر لنا تجارة ترانزيت فاعلة تسد عن بعض مداخيل النفط، ونشأ مثل شائع جديد نصه كل الطرق لا تمر ولا تنتهي بالكويت.



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واضح صحة ما ذكرنا مراراً وتكراراً من أن العالم - لا نحن وذاتنا المتضخمة - هو من يختار البلدان التي تمر من خلالها تجارته، ويختار كذلك أياً من البلدان يرى أنها تصلح مركزاً مالياً وتجارياً واستثمارياً وسياحياً، بينما يرى البعض المتضخم الذات لدينا العكس، أي إن العالم في انتظار انتهاء خلافاتنا التي لا تنتهي، وإنهاء فسادنا الذي لا ينتهي، وتصديق خططنا التنموية التي لا يصدقها حتى من كتبها، ليصطف الملايين من السائحين والمستثمرين على مطاراتنا ومنافذنا البحرية والبرية من كل فج عميق، قادمين بالبواخر والطائرات والقطارات والباصات والجمال والأفيال وناقلات الجنود.



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آخر محطة:



(1) للمعلومة عاشت الكويت التي لا نفط ولا زرع ولا ضرع فيها حوالي 300 عام من عمرها مركزاً مالياً وتجارياً ومحطة ترانزيت للسعودية والعراق وإيران، وكان من مزاياها الاعتدال وأمانة أهلها وتجارها، وانفتاحها الاجتماعي، فهل بقي من تلك الأعمدة شيء أم ساد التطرف بدلاً من الاعتدال، والسرقات والتجاوزات بدلاً من الأمانة، والانغلاق الشديد بدلاً من الانفتاح الاجتماعي؟!



(2) خط الهند - أوروبا ينتهي الجزء الآسيوي منه في ميناء حيفا، فهل كان يمكن للكويت - دون دول الخليج الخمس الأخرى- أن تكون ضمن هذا الخط؟!



(3) أهم سؤال يطرح ونحن والعالم معنا يعيش آخر سنوات النفط... هل لدى المتشددين اجتماعياً وسياسياً بدائل للفرص العظمى التي تفوتنا لتشددهم أم سيتركون بلدنا وأجيالنا القادمة في العراء عندما تأتي ساعة الحقيقة القادمة لاريب فيها؟!

