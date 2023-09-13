«النمل الناري» يغزو أوروبا!

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تتعرض أوروبا لغزو واحد من أكثر أنواع النمل عدوانية في العالم، وهو أحد أنواع النمل الناري الأحمر صاحب اللدغات المؤلمة للغاية، وموطنه الأصلي أميركا الجنوبية.

وفي مقال نُشر في مجلة Current Biology أمس، أكَّد مجموعة من الخبراء أن هذا النوع من النمل قد شق طريقه إلى صقلية، وهو أول رصد رسمي للنمل في أوروبا. ويحذر الباحثون من أن النمل قد ينتشر قريباً في جميع أنحاء القارة، ما قد يسبب مشكلات بيئية وصحية واقتصادية كبيرة في إيطاليا وخارجها.

وأضافوا: « لديه لدغة سامة حارقة، ولأن هذه الحشرات تعمل في مجموعات يصل عددها إلى المليون فرد، فيمكنها بسهولة مهاجمة وسحق فريسة أكبر منها عدة مرات، فهي تبتلع النباتات والحيوانات على حد سواء، وتغزو الأرض وتطهرها من الحياة البرية الثمينة».

ونشأ هذا النوع في أميركا الجنوبية، إلا أنه انتشر بسرعة في معظم القارات، حيث تحلق مجموعات النمل في تيارات الرياح؛ لتنتقل بعيداً من موطنها، كما ساعد البشر على انتشاره عبر التجارة البحرية وعن طريق شحن منتجات المصانع، ما مكنه من الاستقرار في أستراليا والصين ومنطقة البحر الكاريبي والمكسيك وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة في أقل من قرن. ويقول الباحثون إن أوروبا تجنبت النمل الناري فترة أطول مما كان متوقعاً.

