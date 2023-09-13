الرياض.. مدينة الأنوار

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الرياض- واس: تنطلق النسخة الثالثة من «احتفال نور الرياض 2023»، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 16 ديسمبر 2023 م، لمدة 17 يوماً، بمشاركة أكثر من 100 فنان من كبار الفنانين المعاصرين، حيث ينتمون لأكثر من 35 دولة حول العالم، من بينهم أكثر من 35 فناناً من السعودية.

ويعد «احتفال نور الرياض 2023» أحد مشاريع برنامج «الرياض آرت» ضمن «مشاريع الرياض الأربعة الكبرى»، التي أطلقها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، في 19 مارس 2019م بقيادة وإشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بهدف تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة، بما ينسجم مع أهداف برامج «رؤية السعودية 2030» في تعزيز الفنون بين سكان وزوار مدينة الرياض.

وأكد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان أن احتفال «نور الرياض» منصة إبداعية سنوية تجمع كبار الفنانين المعاصرين من المملكة، ومن مختلف أنحاء العالم لتقديم أعمال فنية إلهامية تُسهم في جعل مدينة الرياض على خارطة المشهد الفني العالمي.

