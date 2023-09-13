صاحب السمو أمير البلاد عاد إلى أرض الوطن

وطن النهار

عاد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد إلى أرض الوطن مساء امس قادما من الجمهورية الإيطالية وذلك بعد زيارة خاصة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله وسمو الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة. وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الدكتور محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي بدولة ليبيا الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدة مدن وقرى شرقي ليبيا وأسفرت عن سقوط المئات من الضحايا والمصابين، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وان يمكن المسؤولين في البلد الشقيق من تجاوز اثار هذه الكارثة الطبيعية.

وأكد سموه تضامن الكويت الكامل مع دولة ليبيا الشقيقة حكومة وشعبا في مواجهة تداعيات هذه الكارثة الطبيعية.

