وزير الدفاع استقبل وفداً عسكرياً هنغارياً والتقى السفير الصيني

وطن النهار

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد وزير الدولة ونائب وزير الدفاع الهنغاري تماش فارجا والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، واستعراض أهم القضايا والموضوعات ضمن محور الزيارة، وبحث سبل تعزيز التعاون والعمل بين البلدين الصديقين، والتأكيد على الارتقاء بعلاقات الصداقة إلى مستويات أرحب تلبي الطموحات والتطلعات المشتركة، وتخدم المصالح المتبادلة للبلدين، وتعود بالخير والمنفعة على الجميع.

واستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد وبحضور وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، سفير جمهورية الصين الشعبية الصديقة لدى البلاد تشانغ جيانوي.

Mتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين، وما يشهده من تقدم وتطور ونماء وسعيٍ من الجانبين للوصول به إلى مستويات أشمل، خدمةً للمصالح المشتركة للجانبين، كما تم تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

