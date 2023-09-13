السفير الفيتنامي: التأشيرات «أونلاين» للكويتيين والخليجيين

وطن النهار

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أعلن السفير الفيتنامي لدى البلاد توان ثانغ عن البدء بإصدار تأشيرات دخول الكويتيين والخليجيين إلى بلاده عبر الأونلاين.

وقال في اتصال مع «النهار»: بعد ما كان هناك تعقيد نوعا ما في الحصول على تأشيرة فيتنام، أطلقنا نظام (E-visa) للكويتيين ومواطني مجلس التعاون، وأصبح بإمكانهم الحصول على التأشيرة خلال ايام قليلة فقط دون مراجعة السفارة. وأوضح أن بإمكانهم تسديد رسوم التأشيرة عبر الأونلاين.

وأضاف: تأتي هذه الخطوة للحكومة الفيتنامية بغية جلب عدد أكبر من السياح والتجار والمستثمرين. وعن عدد السياح الذين زاروا بلاده خلال هذا الصيف قال لـ«النهار»: السفارة أصدرت حوالي 50 تأشيرة إلا أن هناك عددا من السياح ممن حصلوا على التأشيرة عند الوصول عبر المطار.

وأشار إلى أن رسوم الحصول على التأشيرة لا تتعدى 85 دولارا وأنها متعددة السفرات.

