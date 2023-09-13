مشروعات «MEGA».. بتمويل عالمي

الأولى

علمت النهار من مصادر اقتصادية أن هناك توجهات لاستقطاب شركاء اجانب وبنوك خارجية ومحلية وجهات تمويل دولية معروفة لدعم المشروعات الصناعية والتجارية الضخمة وابرزها المدن الذكية وذلك بالتعاون المشترك مع المؤسسات الكويتية.

وأوضحت المصادر، أن الجهات الحكومية تضع نصب أعينها عددا من جهات التمويل العالمية التي لها سابقة أعمال معروفة في الكويت مثل وكالة الصادرات الصينية، اليابانية، الكورية، الايطالية والاسبانية وهي وكالات نفذت تمويلا لمشاريع عملاقة في قطاعات النفط والغاز والكهرباء واثبتت جدارتها ومتانتها الائتمانية.

واستندت المصادرعلى ثقة جهات التمويل الخارجية في الاقتصاد الكويتي والقطاع المصرفي الكويتي في تنفيذ عمليات التمويل المتوقعة، مؤكدة ان عمليات التمويل سترتكز على تنفيذ مشترك للمشاريع بين البنوك والمؤسسات المالية المحلية بنسب حسب الاتفاق بين الاطراف، مشيرة الى ان النسب غالباً ما تكون 60% محليا و40% خارجياً و70% محلياً و30% خارجياً.

