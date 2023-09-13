.. «قرار فاتر»!

الأولى

ألزم قرار أصدره وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان المطاعم والمقاهي بتقديم الماء المفلتر مجانا، وألا يتم فرض القناني المعبأة على المستهلك، لافتاً الى أن القرار سيكون ساري المفعول بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.

وتعليقاً على القرار، أشار رئيس اتحاد المطاعم والمقاهي فهد الأربش الى أن القرار يعكس غياب التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وأن كثرة القرارات تربك القطاع الخاص وتنهك المفتشين.

وبين في تصريح لـ «النهار»، ان المطاعم والمقاهي تتكبد خسائر بسبب الركود الاقتصادي والتضييق الحكومي الرقابي.

ولفت الى أن القرار سيفتح باباً لتعدد الجهات الرقابية المفروضة على قطاع المطاعم والمقاهي وسيؤدي إلى فرض المزيد من المخالفات والغرامات على الشركات، ما سيؤدي إلى إرهاقها.

وقال على حسابه بمنصة «اكس»: «احنا مو أورروبا عشان نفتح ماي الحنفية ونشرب منها مباشرة، متسائلاً: شنو مواصفات الماي المفلتر؟».

وتوجه الأربش إلى وزير التجارة بالقول: الشباب يجتهدون ويفتحون مجالات عمل لهم، وهذه العقوبات والقوانين تؤثر على أصحاب المطاعم والمقاهي، لأن الجهات الحكومية تعاملهم كأنهم مجرمون من كثرة القوانين المفروضة على المطاعم.

وفي سياق متصل، لفتت مصادر الى أن الشركات العاملة في إنتاج المياه المحلية ستتضرر من مثل تلك القرارات.