«شنغن» متعددة الرحلات للكويتيين

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أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت أن المفوضية الأوروبية تبنت في 8 سبتمبر قواعد محددة تتعلق بإصدار تأشيرات متعددة الرحلات للمواطنين الكويتيين والتي تعتبر أكثر تفضيلاً من القواعد العامة المطبقة حتى تاريخه. وبذلك يكون القرار نافذاً من تاريخه.

ورحب وزير الخارجية الشيخ سالم الجابر باعلان الاتحاد الاوروبي، معتبره ميزة تفضيلية في اصدار تأشيرة متعددة الرحلات لفترة 5 سنوات مؤكدا مواصلة السعي وصولا للاعفاء الكامل من «شنغن».

وقالت البعثة في بيان إن نظام التأشيرة الجديد هذا «كاسكايد» للمواطنين الكويتيين الذين يتقدمون بطلبات الحصول على تأشيرات الشنغن في الكويت سوف يمكّن جميع المتقدمين المؤهلين بما في ذلك الذين يسافرون لدول الشنغن للمرة الأولى بأن يحصلوا على تأشيرات صالحة لمدة 5 سنوات بشرط ان تسمح صلاحية جواز السفر بذلك.

وأضافت «طبقًا لنظام التأشيرة الجديد «كاسكايد» الذي تم اعتماده بالنسبة للكويت، يمكن للمواطنين الكويتيين الآن أن يحصلوا على تأشيرات الشنغن طويلة الأمد ومتعددة الرحلات وصالحة لمدة خمس سنوات».

وبينت أنه «في حالة تجاوز صلاحية التأشيرة صلاحية جواز السفر، سوف يتم اصدار تأشيرة متعددة الرحلات بفترة صلاحية تنتهي قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية جواز السفر علمًا أنه خلال فترة صلاحية تلك التأشيرات يمكن للحاصلين على تلك التأشيرات التمتع بحقوق السفر التي تعادل تلك الحقوق التي يحصل عليها مواطنو الدول الذين لا يحتاجون لتأشيرة لدخول دول الشنغن».

وأكدت أن هذا القرار يعكس الاعتقاد الراسخ للاتحاد الأوروبي بأن الكويت شريك مهم للاتحاد كما أن هذا القرار يأتي في سياق الاعلان المشترك للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالشراكة الاستراتيجية مع منطقة الخليج والتي تشمل علاقات الاتحاد الأوروبي بالكويت.

وقالت ان احدى دعائم استراتيجية الاتحاد الأوروبي تلك هي تسهيل التواصل بين الشعوب حيث ان اعتماد نظام التأشيرات الجديد «كاسكايد» للكويت يسهم في تعزيز العلاقات بين الكويتيين والأوروبيين.