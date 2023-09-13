طوفان ليبيا.. البحر ابتلع مدناً بسكانها

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بنغازي- الوكالات: قتل نحو 10 آلاف شخص جراء فيضانات طوفانية ضربت الشرق الليبي الذي عصف به إعصار «دانيال» متسببا بدمار شامل في مدن عدة جرفت أحياء منها بأكملها الى البحر حسبما أكدت الأمم المتحدة فيما اطلقت السلطات في بنغازي وطرابلس نداءات استغاثة دولية لمساعدة الضحايا... (طالع ص 12)

وبحسب مسؤولين في شرق ليبيا حيث تتنافس حكومتان على السلطة، فقد انهار السدان الرئيسان على نهر وادي درنة الصغير ليل الأحد (الاثنين) ما تسبب في انزلاقات طينية ضخمة دمّرت جسورا وجرفت العديد من المباني مع سكانها. واعلن المتحدث باسم الداخلية الليبية في الحكومة المكلفة من البرلمان أن 5200 شخص على الاقل قتلوا في مدينة درنة وحدها. في حين قال المسؤول في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر طارق رمضان للصحافيين في جنيف إن «حصيلة القتلى ضخمة وقد تصل إلى الآلاف» واضاف متحدثا من تونس إن «الاحتياجات الإنسانية تتجاوز بأشواط إمكانات الصليب الأحمر الليبي وإمكانات الحكومة».

وجاء التصريح الصادم من وزير الصحة في الحكومة المكلفة من البرلمان عثمان عبدالجليل الذي توقع ارتفاع عدد ضحايا الإعصار إلى 10,000 والمفقودين إلى نحو 100,000، وأضاف «نطالب الدول الصديقة بالمساعدة في إنقاذ ما تبقى بمدينة درنة ومناطق الجبل».

بدوره، اكد وزير الطيران المدني، وعضو لجنة الطوارئ، هشام شكيوات، امس أن «25% من درنة قد اختفى عن سطح الأرض».

ولفتت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة إلى اختفاء «أحياء بأكملها» في درنة حيث «جرفت المياه سكانها بعد انهيار سدين قديمين، ما جعل الوضع كارثيا وخارجا عن السيطرة».

وتم تداول صور نشرها سكان على الشبكات الاجتماعية يبدو فيها عناصر الإنقاذ مذهولين من حجم الكارثة وتظهر مشهدا مروعا. وحالت طرق مقطوعة وانهيارات أرضية وفيضانات دون وصول المساعدة إلى السكان الذين اضطروا لاستخدام وسائل بدائية لانتشال الجثث والناجين الذين كانوا على وشك الغرق. وما زالت درنة ومدن أخرى مقطوعة عن بقية العالم رغم الجهود التي تبذلها السلطات لاستعادة شبكات الاتصالات والإنترنت.

وأرسلت قوافل مساعدات من طرابلس في الغرب إلى درنة. ودوليا ارسلت قطر والامارات مساعدات عاجلة كما وصلت فرق إنقاذ تركية. وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وفرنسا وايطاليا استعدادها لتقديم الدعم. بعد ان وصفت منظمة الصحة العالمية الوضع في ليبيا بأنه «كارثة مأساوية».