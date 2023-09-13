«الأشغال» تستقبل عروض 7 شركات لإصلاح الطرق

الأولى

نفت وزارة الأشغال العامة ما تداولته بعض الخدمات الاخبارية بشأن فشل خطة الوزارة لإصلاح الطرق عبر الشركات العالمية، مؤكدة التزامها التام بالقيم التقديرية المحددة سلفا بالاتفاق مع وزارة المالية والخاصة بتلك الممارسات. وقالت الوزارة في بيان صحافي: إن اللجنة الفنية المخصصة لدراسة عروض الشركات ستعقد اجتماعا اليوم الأربعاء لجلسة التفاوض واستقبال عروض الأسعار النهائية من الشركات. وأضافت: إن تلك اللجنة أهلت سبع شركات عالمية لتلك الممارسات، داعية وسائل الإعلام المختلفة الى ضرورة تحري الدقة فيما ينشر واستقاء المعلومات بشأن أعمال الوزارة من مصادرها الرسمية.

