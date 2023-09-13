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دوام مرن في المدارس.. «الهدة» على 3 مواعيد

عبدالرسول راضي
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الأربعاء 13 سبتمبر 2023

أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع، عن السماح بتسجيل الطلبة البدون من أصحاب البطاقات المنتهية في المدارس الحكومية والخاصة، وذلك للعام الدراسي الحالي 2023/2024.
من جهة ثانية، وتماشيا مع الخطة الحكومية لتخفيف الازدحام اصدر وكيل وزارة التربية بالإنابة أسامة السلطان قرارا بشأن دوام المدارس، نص على ان يكون بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال من 7:15 الى 12:05، وللمرحلة الابتدائية من 7:15 الى 1:15. أما توقيت الدوام المدرسي للمرحلة المتوسطة فيبدأ الساعة 7:30 على ان ينتهي 1:40، على ان يكون دوام المرحلة الثانوية من الساعة 7:45 الى 1:55. وستتولى إدارة مدارس التربية الخاصة إعداد جداول الدوام طبقا لخطة كل مدرسة، بحيث لا يتجاوز موعد بدء الدوام فيها موعده بمدارس التعليم العام بمراحلها المختلفة.


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