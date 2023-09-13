«الماي المفلتر».. أزمة رقابية في وجه المطاعم والمقاهي

مال وأعمال

أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان قراراً وزارياً بالزام المطاعم والمقاهي بتقديم الماء المفلتر مجانا، وألا يتم فرض القناني المعبأة على المستهلك، لافتاً الى أن القرار سيكون ساري المفعول بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.

وتعليقاً على القرار، أشار رئيس اتحاد المطاعم والمقاهي فهد الأربش أن القرار يعكس غياب التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وأن كثرة القرارت تربك القطاع الخاص وتنهك المفتشين، الأمر الذي ينتج عنه اصدار قرارت «غير نافعة» للاقتصاد.

وبين الأربش في تصريح لـ«النهار»، أن المطاعم والمقاهي تتكبد خسائر بسبب الركود الاقتصادي، وبسبب التضييق الحكومي الرقابي على الشركات العاملة في مجال المطاعم والمقاهي، موضحا ان اكثر قطاع يصدر بحقه قرارات هو قطاع المطاعم والمقاهي.

ولفت الى أن القرار سيفتح باباً لتعدد الجهات الرقابية المفروضة على قطاع المطاعم والمقاهي وسيؤدي الى فرض المزيد من المخالفات والغرامات على الشركات، ما سيؤدي الى ارهاقها.

وأوضح الأربش أن اصدار قرار وزاري بالزام «ماي مفلتر» مجاناً للناس أمر غريب ومستحيل أن تجد مطعماً بالكويت يمنع اعطاء الناس ماي فلتر اذا طلبوا.

وقال على حسابه بمنصة «اكس»: «احنا مو أوروبا عشان نفتح ماي الحنفية ونشرب منها مباشرة، متسائلاً: شنو مواصفات الماي المفلتر؟. وأضاف بتلك الطريقة العشوائية فتحت بابا جديدا للمسؤولين لتطبيق مخالفات عشوائية لاصحاب المطاعم، بالاضافة الى الألف قانون الذي وضعته الوزارات على المطاعم والعقوبات التي تصل الى 5 سنوات سجن وغرامة قدرها 50 ألف دينار وسحب الرخصة مدى الحياة، مشيراً الى أن تاجر المخدرات لا يطبق عليه تلك العقوبات».

وتوجه الأربش الى وزير التجارة بالقول: أنا من أكثر المعجبين بقراراتك وطريقة ادارتك للوزارة واكثر من مره اثنيت على جهودك وانجازاتك، الا أن الشباب يجتهدون ويفتحون مجالات عمل لهم، وهذه العقوبات والقوانين تؤثر على أصحاب المطاعم والمقاهي، لأن الجهات الحكومية تعاملهم كأنهم مجرمون من كثرة القوانين المفروضة على المطاعم.

وفي سياق متصل، لفتت مصادر إلى أن الشركات العاملة في انتاج المياه المحلية ستضرر بشدة من مثل تلك القرارات وستتأثر ربحيتها كون قطاع المطاعم والمقاهي من أكثر العملاء استهلاكاً لمنتجاتها.

