مصارف وشركاء عالميون ومحليون لتنفيذ تمويل المدن الذكية

مال وأعمال

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تزامناً مع طرح عدد من المشروعات الصناعية والتجارية الضخمه وابرزها المدن الذكية، علمت «النهار» من مصادر اقتصادية عن توجهات لاستقطاب شركاء اجانب وبنوك خارجية ومحلية وجهات تمويل دولية معروفة لدعم تلك المشاريع وذلك بالتعاون المشترك مع المؤسسات الكويتية.

وأوضحت، أن الجهات الحكومية تضع نصب أعينها عددا من جهات التمويل العالمية والتي لها سابقة أعمال معروفة في الكويت ومشاريعها المختلفة كوكالات صادرات الائتمان العالمية مثل وكالة الصادرات الصينية واليابانية، الكورية، الايطالية والاسبانية وهي وكالات نفذت تمويلا لمشاريع عملاقة في قطاعات النفط والغاز والكهرباء واثبتت جدارتها ومتانتها الائتمانية.

وأستندت المصادر على ثقة جهات التمويل الخارجية في الاقتصاد الكويتي والقطاع المصرفي الكويتي في تنفيذ عمليات التمويل المتوقعة، مؤكدة ان عمليات التمويل سوف ترتكز على تنفيذ مشترك للمشاريع بين البنوك والمؤسسات المالية المحلية بنسب حسب الاتفاق بين الاطراق، مشيرة الى ان النسب غالباً ما تكون 60% محليا و40% خارجيا و70% محلياً و30% خارجياً.

ولفتت الى ان دراسات تجرى لبعض العروض التمويلية للتفاوض معها من اجل تمويل شريحة من المشاريع المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

