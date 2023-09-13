«أوبك» تبقي على توقعات نمو الطلب النفطي

مال وأعمال

تمسكت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، بتوقعاتها لنمو قوي للطلب العالمي على النفط في 2023 و2024، وعزت ذلك لمؤشرات على أن الاقتصادات الكبرى تسجل أداء أفضل من المتوقع رغم الظروف الاقتصادية غير المواتية مثل ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.

وأضافت «أوبك» في تقريرها الشهري أنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا في 2024 مقابل نمو بمقدار 2.44 مليون برميل يوميا في 2023. والتوقعان لم يتغيرا عن توقعات أوبك الصادرة الشهر الماضي.

وأضافت أوبك في التقرير «نمو الاقتصاد العالمي الحالي من المتوقع أن يدفع الطلب على النفط خاصة بالنظر الى تعافي السياحة والسفر الجوي... مستويات ما قبل «كوفيد-19» للطلب العالمي الاجمالي على النفط سيتم تخطيها في 2023».

وكشف تقرير منظمة «أوبك» الشهري، أن انتاج المنظمة من النفط ارتفع 113 ألف برميل يومياً في أغسطس ليسجل 27.45 مليون برميل يومياً مدفوعا بزيادات من ايران ونيجيريا، بحسب مصادر ثانوية.

وأظهر تقرير شهر سبتمبر الصادر عن «أوبك»، أن السعودية خفضت انتاجها النفطي خلال أغسطس الماضي بمقدار 88 ألف برميل يومياً، وانخفض انتاج البلاد الاجمالي الى أقل من 9 ملايين برميل يومياً، وفقا لوكالة «تاس».

وأعلنت المملكة العربية السعودية عن خفض طوعي لانتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا عقب اجتماع «أوبك+» في يونيو، وكان من المقرر أن يتم تنفيذ هذا الاجراء في شهر يوليو مع امكانية تمديده، ثم مُدد التخفيض عدة مرات وسيظل ساري المفعول حتى نهاية العام الحالي.

وفي يوليو خفضت المملكة العربية السعودية، انتاجها بمقدار 968 ألف برميل يومياً، فيما بلغ الانخفاض في شهر يونيو 1.056 مليون برميل يومياً، وبذلك تكون السعودية قد أوفت بالكامل بالتزاماتها بخفض الانتاج الطوعي.

