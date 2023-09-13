«الأهلي الكويتي» نظّم بنجاح فعالية «أحضر أطفالك إلى العمل»

مال وأعمال

نظم البنك الأهلي الكويتي أخيراً فعالية «أحضر أطفالك إلى العمل» بحيث دعا موظفيه إلى اصطحاب أبنائهم إلى مقر عملهم لعيش تجربة الموظف المصرفي.

ولاقت هذه المبادرة الفريدة من نوعها إقبالاً كبيراً من الموظفين، بحيث شارك فيها نحو 100 من أبناء الموظفين، وشهدت مجموعة من الأنشطة التي تم تصميمها خصيصاً لتثقيف الأطفال وتعريفهم على عالم الخدمات المصرفية.

وبدأ الحدث بتسليم الأطفال بطاقات موظفي البنك الأهلي الكويتي الخاصة بهم لمنحهم شعور الانتماء إلى البنك، ما أتاح لهم الحلول مكان أولياء أمورهم في البنك، كما حصلوا أيضاً على هدية ترحيبية تضمنت وجبات صحية وأدوات تلوين لاستخدامها طوال اليوم.

وبهذه المناسبة، قالت المديرة العام لإدارة الموارد البشرية في البنك الأهلي الكويتي أفراح الأربش: «نؤمن في البنك بأهمية تعزيز الانتماء للمجتمع والعائلة بين موظفينا، وقد وفر هذا الحدث فرصة ثمينة لأعضاء فريق عملنا لتعريف أطفالهم على الخدمات المصرفية المتنوعة التي نقدمها، ونأمل من خلال إقامة مثل هذه الأنشطة إلى إلهام الجيل القادم بأهمية القطاع المصرفي».

وتم اصطحاب الأطفال على مدار اليوم في جولة داخل جميع إدارات ومرافق البنك، بحيث قاموا بزيارة مكاتب أولياء أمورهم وغيرها من الأقسام، بحيث شكلت الفعالية مناسبة لإظهار شغف الموظفين بعملهم أمام أبنائهم وتعريفهم على المهام التي يقومون بها، وزيادة أواصر التعاون بينهم.

واختتمت الأربش تصريحها، مؤكدة التزام البنك الأهلي الكويتي بخلق بيئة إيجابية في مكان العمل تساعد على تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية وتعزيز رضا الموظفين، لافتة إلى أن فعالية «أحضر أطفالك إلى العمل» تعتبر واحدة من المبادرات العديدة التي يقوم بها البنك لتعزيز قيمه وتطوير العلاقات بين أفراد فريق عمله وعائلاتهم.

ويواصل البنك الأهلي الكويتي منذ تأسيسه عام 1967 تطوره وطرح منتجات جديدة، ليصبح واحداً من أهم البنوك الكويتية التي تقدّم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة. وتقدم شركته التابعةABK Capital مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية محلياً وإقليمياً وعالمياً.

هذا ويوفر البنك الأهلي الكويتي - مصر جميع الخدمات المصرفية والمالية لخدمة عملائه من الشركات والأفراد من خلال فرعه الرئيسي وفروعه الأربع والأربعين المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

ويتواجد البنك الأهلي الكويتي في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يقدّم جميع الخدمات المصرفية لعملائه من الشركات الكويتية والإماراتية، ويخدم كذلك عملاءه الأفراد من خلال فروعه المتواجدة في دبي وأبوظبي ومركز دبي المالي العالمي DIFC.

ويعد البنك الأهلي الكويتي من أبرز الداعمين لحملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بحيث يهدف من خلال مبادراته المختلفة إلى تعزيز الثقافة والشمول المالي لدى جميع أفراد المجتمع وتعريفهم على حقوقهم وواجباتهم لدى التعامل مع البنوك والخدمات المصرفية المختلفة بما يشمل خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة وسبل تجنب الاحتيال المصرفي والمالي وشروط الحصول على منتجات البنك والاستفادة من الخدمات الرقمية وغيرها.

