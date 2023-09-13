الروضان: تنمية الاقتصاد الإبداعي محور برنامج «ZGI»

مال وأعمال

نظّمت زين حفل «ZGI Demo Day» - المحطّة الأهم من برنامجها المُبتكر «Zain Great Idea» لتسريع الشركات التكنولوجية الناشئة، الذي استعرض خلاله المبادرون المشاركون في الدورة السابعة من البرنامج خُطط توسّعهم في أسواق المنطقة ورؤاهم الاستراتيجية للنمو أمام مجموعة من مسؤولي الصناديق الاستثمارية وشركاء الأعمال من الشركات المحلّية والإقليمية.

وشهد الحفل حضور الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت إيمان الروضان، والرئيس التنفيذي للاستثمار والخدمات الرقمية في مجموعة زين مالك حمّود، ومسؤولي الإدارة التنفيذية بالشركة، وعدد من السفراء والدبلوماسيين، وخرّيجي المواسم السابقة من البرنامج، وممثلي القطاعين العام والخاص، ومجتمع ريادة الأعمال من الكويت والمنطقة.

وشهد الحفل تنظيم حلقة نقاشية حول الاستثمار وأبرز مستجدات الشركات الناشئة على الساحة الإقليمية، شارك فيها الرئيس التنفيذي للاستثمار والخدمات الرقمية في مجموعة زين مالك حمّود، والمدير العام لمشاريع الأمل – الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل فجر الباجه جي، والرئيس التنفيذي لشركة رساميل دخيل الدخيل، والشريك والمحلل الاستثماري في شركة «Faith Capital» محمد المنيفي.

وخلال كلمتها الافتتاحية بالحفل، قالت إيمان الروضان: «أرحّب بضيوفنا الكرام من مجتمع ريادة الأعمال المحلّي والإقليمي، وممثلّي الشركات الاستثمارية وشركاء الأعمال، فاستضافتنا لمثل هذا التجمّع الرائع لهذه الكوكبة من أصحاب الأفكار المُلهمة من جميع أنحاء الوطن العربي هو دليل واضح على نجاح برنامج «ZGI» في تحقيق أهدافه ليكون قوة جاذبة في فضاء ريادة الأعمال».

وأضافت قائلةً: «إنه أمرٌ يدعو للفخر والاعتزاز أن برنامجنا المُبتكر – وعلى مدى 13 عاماً - قد أثبت ريادته على الساحتين المحلّية والإقليمية كأحد أهم الوجهات التي يقصدها روّاد الأعمال للدفع قُدماً بشركاتهم الناشئة لدخول سوق العمل المحموم بالمنافسة الشديدة».

وتابعت الروضان: «لعل ما يعكس ويُثبت ريادة ZGI هو حصوله مطلع هذا العام على جائزة «أفضل مُبادرة لتمكين نُظم الأعمال بالمنطقة خلال العام» من مجلّة «Entrepreneur الشرق الأوسط» المرموقة، فهذه الجائزة أتت تقديراً وتأكيداً لإنجازات زين في تسريع منظومة الشركات التكنولوجية الناشئة وتمكين المبادرين في الكويت والمنطقة، ومساهمة برنامجنا بتسريع المئات من الشركات وتدريب الآلاف من الشباب والشابّات الطموحين على مدى السنوات الـ 13 السابقة».

وأكدت بقولها: «اليوم، أصبح «Zain Great Idea» أكثر من مجرد برنامج لتسريع الشركات الناشئة، بل أصبح منظومة مُتكاملة لروّاد الأعمال والمبادرين وأصحاب الأفكار والمستثمرين، بغض النظر عن حجم شركاتهم أو مدى تطورها، فهذه المنظومة تضم اليوم عائلة كبيرة من الأشخاص الطموحين ممن يعملون كأفراد مُستقلين أو كأصحاب شركات ربحية مستدامة توظّف المئات، بل والآلاف من الموظفين، وجمعت الملايين من الدولارات من رؤوس الأموال».

وسلّطت الروضان الضوء على الدورة الأخيرة من البرنامج قائلةً: «في النسخة السابعة التي انطلقت في سبتمبر 2022، استمر البرنامج على جوهره، لكن تطوّر في رؤيته، وتوسّع في برنامج أعماله، وفتحنا من خلاله جسراً للمبادرين للوصول إلى أكبر الوجهات الإقليمية المُستهدفة لروّاد الأعمال في منطقتنا التي تشهد تغيراً ونضجاً متسارعاً في هذا المجال».

وتابعت قائلةً: «استفاد مبادرونا من التجارب الغنية التي وفرتها هذه الوجهات، والتي شملت ثلاثاً من أضخم البيئات الحاضنة للأعمال وروّاد اقتصاد الإبداع الرقمي في الوطن العربي، وهي دبي والرياض والقاهرة، وأنا متأكدة أن هذه التجربة أضافت لهم كأشخاص وشركات قيمة كبيرة، وأتاحت لهم فرصة التواصل مع من يشاطرونهم الشغف ذاته».

واختتمت بقولها: «في نهاية كل موسم من البرنامج، نحرص باهتمامٍ بالغ على مراجعة تجربتنا وتقييم أهدافنا، فالتطور المستمر هو سمة كل مشروع أو برنامج ناجح، وقد تعلّمنا الكثير خلال الأعوام الماضية، ومن الأهداف الرئيسية لمثل هذه الفعالية التي تجمعنا اليوم هو أن نستمع لكم ولرؤاكم ومقترحاتكم، لكي نقدّم التجربة القادمة بشكلٍ مُتجدد، ونُحسّن مخرجات البرنامج بما يتماشى مع التغييرات الكبيرة في هذا المجال، وسيكون تنمية الاقتصاد الإبداعي هو محور برنامج ZGI للسنوات القادمة بإذن الله».

ويُعتبر حفل «ZGI Demo Day» المحطة الأهم في رحلة البرنامج، كونه استعرض ثمرة العمل والجهد والشغف من 28 مبادر كويتي تميزوا في مختلف قطاعات العمل الحديثة، الذين تنقلوا ما بينهم إلى 3 دول بالمنطقة لتسريع شركاتهم إقليمياً، وكان الموسم حافلاً بالإنجاز والتجارب المميزة، وأبدع المشاركون في كشف احتياجات السوق ليس على المستوى المحلي فقط، بل وعلى المستوى الإقليمي أيضاً.

وفي القاعة التي استضافت الحفل، خصّصت زين ركناً خاصاً لكل مُشارك لتتيح الفرصة لممثلي الصناديق الاستثمارية وشركاء النجاح والضيوف للتعرف أكثر على قصة كل شركة ناشئة، وخطط توسعها الإقليمية، ورؤاها الاستراتيجية، وكيف يخطط كل مبادر أن تكون شركته ربحية ومستدامة بما يسد احتياجات السوق محلياً وعلى مستوى المنطقة.

وخرجت زين من النسخ السابقة بالعديد من الدروس، واستمعت لآراء وملاحظات المبادرين السابقين لكي تطوّر البرنامج وتخرج به بشكل أفضل في كل عام، ولهذا فقد قدمت الشركة في دورتها الأخيرة مرونةً أكبر وحرية أكثر لكل مُبادر لاختيار الأنشطة والجلسات التي ناسبت جدول أعماله وتماشت مع طبيعة عمل شركته الناشئة، مما حقق قيمة مضافة لجميع المشاركين.

واستعداداً للموسم الجديد من ZGI، أعلنت زين أخيراً عن توحيد جهودها مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع - أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدّم العلمي – ليكونا الشركاء الوطنيين لبرنامج «بيبان» من دولة الكويت، وهو برنامج تلفزيوني واقعي إقليمي لروّاد الأعمال، في خطوة لتمكين مُشاركة روّاد الأعمال الكويتيين وابتكاراتهم في الموسم الثالث القادم من البرنامج الذي سيتم عرضه في يناير 2024.

ومن خلال برنامج بيبان، ستُقدّم زين ومركز صباح الأحمد الفرصة لـ 40 رائد أعمال ومبادر كويتي لإشراكهم بمعسكر تدريبي مكثف يستمر لمدة أسبوعين في مركز زين للابتكار (ZINC)، حيث سيتم من خلاله تزويد روّاد الأعمال بالمعطيات اللازمة لتعزيز خطط مشاريعهم وابتكاراتهم وضمان استعدادهم لعرضها على لجنة من المستثمرين لفرص تطوير المشاريع الاستراتيجية وفرصة الاستثمار مقابل الأسهم، وسيتم اختيار 5 روّاد أعمال كويتيين من أصل الـ 40 للعرض على البرنامج.

ويُعرض بيبان - وهو برنامج تلفزيوني واقعي - على منصّة شاهد وعدد من القنوات التلفزيونية الإقليمية، يستعرض فيه روّاد الأعمال مشاريعهم وابتكاراتهم الواعدة أمام لجنة من المستثمرين لفرصة الاستثمار مقابل أسهم في الشركة، إضافةً للفرص الاستراتيجية لتطوير المشاريع، وهو من إنتاج مشاريع الأمل - الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل الذي أنشأه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه.

كما ستشهد المرحلة القادمة من البرنامج عدداً من الوجهات الإقليمية الهامة، والتي ستقدّم برامجاً شاملة لتسريع الشركات التكنولوجية الناشئة المشاركة، بما يضيف لهم ولشركاتهم فرصة خوض التجربة الإقليمية في أسواق المنطقة، ومشاركة وتبادل الخبرات مع روّاد الأعمال البارزين، والتواصل مع الصناديق الاستثمارية وتعزيز العلاقات مع شركاء الأعمال.

ويبرز ZGI جهود زين في دعم أعمال الشركات التكنولوجية الناشئة والتزامها المُتنامي نحو مُمارستها للاستدامة المُجتمعية، إذ أنها حريصة على وضع بصمة إيجابية، وتبنّي القضايا الأكثر أهميةً في المجتمع، من أبرزها دعم رواد الأعمال والشباب وتشجيع الابتكار الرقمي، ليس في الكويت فحسب، بل في المنطقة بأسرها.

ويقدّم البرنامج بشكل دوري فرصة مُتجددة للمواهب المحليّة والإقليمية ومجتمع ريادة الأعمال، إذ يعد واحداً من أكثر المبادرات التي أطلقتها زين نجاحاً في بيئة الأعمال في الكويت والمنطقة تحت مظلة استراتيجيتها المُتكاملة للاستدامة ودعم الابتكار وريادة الأعمال، حيث احتضنت من خلاله على مدى سبع مواسم ناجحة مئات الشباب الكويتيين والعرب المبدعين ممن لديهم شركات صغيرة ومتوسطة ناجحة تعمل في الأسواق المحلية والإقليمية حتى هذا اليوم.

وتُدرك زين أهمية دور مؤسسات القطاع الخاص في دعم مجالات الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، وانطلاقاً من التزامها المتنامي نحو الممارسة السليمة لمسؤوليتها الاجتماعية، فإنها تلتزم بإحداث آثار إيجابية في كافة نشاطاتها، وهذا ما دفعها إلى أن تتبنى القضايا الأكثر تأثيراً في نسيج المجتمع، ومنها الاهتمام بفئة الشباب وريادة الأعمال والإبداع.

وتتيح المبادرات والبرامج التي تطرحها الشركة من وقت إلى آخر لفئة الشباب فرصاً فريدة لتمكينهم من الوصول إلى المعلومات والتشارك بالأفكار، وتجسّد البرامج التدريبية التي تقدمها الشركة، والرعايات التي تحرص عليها في مجالات التكنولوجيا، وبرامج المنح التدريبية المتعددة، وبوابات التعليم الإلكتروني وغيرها، هذا التوجه الاستراتيجي لخطط الشركة في تعزيز مجالات الاستدامة لديها.

