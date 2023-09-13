«KIB»: تعريف العملاء بأنواع الخدمات والمزايا المالية

مال وأعمال

يواصل بنك الكويت الدولي «KIB» دعمه لحملة التوعية المصرفيّة «لنكن على دراية»، والتي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد المصارف والبنوك الكويتية، وذلك من خلال التعريف بأنواع خدمات التمويل الشخصي التي يقدّمها «KIB»، والمزايا التي يمكن للعملاء الاستفادة منها، وأوجه الاختلاف بين متطلبات كل نوع منها، وحقوق العملاء وواجباتهم في إطار تلك التعاملات والخدمات.

ولفت نائب رئيس الائتمان المصرفي للأفراد في «KIB»، محمد العبيد، إلى أهمية تزويد العملاء بتفاصيل التمويلات المختلفة الممنوحة لهم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن امثلتها المرابحات، وقيمة وعدد الاستقطاعات، ومواعيد سدادها، ونسبتها من صافي الراتب وتبعات عدم السداد، مع ضرورة منح مهلة لمدة يومين لتمكين العميل من الاطلاع على كامل تفاصيل بنود عقد التمويل.

وعن التمويل الاستهلاكي المقدّم للأفراد من «KIB»، قال العبيد إنه يشمل مرابحات شراء السلع الاستهلاكية والسيارات، والمساومات، مبيناً أن الحد الأدنى للراتب الشهري المسموح به لمنح هذا التمويل هو 400 د.ك، حيث يتيح للعميل الحصول على حد أقصى للتمويل يصل إلى 25,000 د.ك وحد أدنى بقيمة 1,000 د.ك، مع سقف أعلى لأجل السداد يصل إلى 5 سنوات، وفترة سماح للقسط الأول مدّتها 3 أشهر لتمويل السلع الاستهلاكية، و6 أشهر لتمويل السيارات.

وأضاف أن «KIB» يوفّر كذلك التمويل الإسكاني، وهو تمويل شخصي طويل الأجل للأفراد ممَّن يرغبون في بناء، تجديد، شراء أو ترميم بيوتهم.

وأشار إلى أن «KIB» أطلق، في الآونة الأخيرة، خدمة PayTally، وهي عبارة عن منصة إلكترونية متعدّدة المزايا، ومخصّصة لطلب ومتابعة معاملات التمويل الإسلامي «مساومة»، للأشخاص الراغبين في الحصول على أي من الخدمات أو المنتجات التي يوفّرها شركاء البنك، من المؤسسات التجارية والخدميّة. وذكر، أيضاً، أن المنصة توفّر خيارات واسعة وشاملة تغطي احتياجات التمويل على اختلاف أنواعها، ويمكن للعملاء تقديم الطلب مع إمكانية الحصول على الموافقة المبدئية، بخطوات سهلة وسريعة.

وأفاد بأن البنك يمنح عبر PayTally كلاً من خدمة التمويل الاستهلاكي، والتمويل الطبي/ العلاجي، والتمويل التعليمي، وكذلك تمويل الأثاث والإلكترونيات ومستلزمات أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الذكية بكافة أنواعها، ويمكن، أيضاً، الحصول عبر هذه المنصة على تمويل لشراء المعدات البحرية والمعدات الثقيلة وقطع الغيار، وتمويل خاص لشراء أحدث السيارات من أشهر العلامات التجارية.

واختتم العبيد بأن للبنك الحق في التأكّد من استيفاء العميل لكل الشروط المحدّدة ودراسة وضعه الائتماني والوقوف على الغرض من التمويل الشخصي المطلوب ومدى حاجته له، إضافة إلى معرفة جميع الالتزامات القائمة عليه لتحديد حجم التمويل المتاح والمناسب للعميل وقيمة الاستقطاعات الشهرية المتوافقة بما لا يؤدي إلى زيادة الأعباء الشهرية عليه، والوقوف عند مدى قدرته على الاستمرار في السداد.

