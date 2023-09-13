«بيتك»: ناصر المطيري فاز بكيلو ذهب

مال وأعمال

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» اسماء الفائزين في حساب «الرابح»، حيث فاز 30 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار وذلك عن الاسابيع الـ33 وحتى الـ35 لسنة 2023 بالاضافة الى الاعلان عن الفائز الشهري بكيلوغرام من الذهب وهو ناصر نافل المطيري، وذلك عن شهر اغسطس 2023.

والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: سليمان عبداللطيف الرويح، عبدالواحد علي روح الدين، أسماء علي الجاسم، علي حسين العبيدلي، مشعل عبدالعزيز الرميح، ناصر عبدالله العبد الهادي، محمد عمر سليم، دلال مشعل السداح، مصطفى علي محمد، ما إيفانجلين لوريني دامازو، ضاري مشاري المشاري، منصور محمد الكندري، محمد ناصر الخالدي، رنا محمد البيطار، علي مراد أرشد، عبدالله عيسى التويتان، عماد محمد السبتي، محمد رجب الفيلكاوي، عذوب سليمان الحريتي، الغالية عبدالله الرجيب، نوره حمد المخيال، ناهض محمد النجار، محمد اكرم، يعقوب عبدالله المكيمي، محمد محمود عبدالعزيز، طارق محمود حمدان، عبدالرحمن عبدالله الدويسان، صادق مجيد الحداد، سليمان عبدالله الحبيب، مصطفى زكي شلبي.

وتتضمن حملة حساب «الرابح»، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنويا»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام الى 536 عميلا. وأجري السحب في المقر الرئيسي لـ «بيتك» تحت اشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.

