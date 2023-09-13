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مال وأعمال

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.. وتعريف رواد «الأفنيوز» بأحدث المنتجات


في إطار تعزيز وتطوير التواصل مع العملاء ضمن خطة تسويقية شاملة تهدف إلى تعريف جمهور العملاء بالمنتجات والخدمات المصرفية المتكاملة التي يقدمها البنك التجاري الكويتي، تواجد فريق المبيعات المباشرة التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مجمع الأفنيوز، لاطلاع رواد المجمع على أحدث المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية المطورة والعروض التسويقية والترويجية التي يقدمها البنك لجميع شرائح العملاء.
وقد حظي جناح البنك في «غراند بلازا» الأفنيوز بالنجاح حيث توافد رواد المجمع على الجناح وقام فريق المبيعات المباشرة بتعريفهم على المزايا والخدمات التي يوفرها البنك.


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