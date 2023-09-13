«وربة» نجح في ترتيب إصدار صكوك بقيمة 200 مليون دولار

مال وأعمال

أعلن بنك وربة عن قيام دور المنظم الرئيس ومدير إصدار رئيس ومدير سجل اكتتاب لإصدار صكوك بقيمة 200 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات عن طريق اكتتاب خاص، والتي تم وضعها بنجاح لشركة دايو للهندسة والبناء (Daewoo E&C) شركة رائدة في كوريا الجنوبية في مجال الهندسة والبناء. هذا و تعد هذه الصفقة بمثابة انطلاق مرحلة جديدة محورية في تاريخ الشركة من حيث التنوع في سبل التمويل لكون هذه الصفقة أول إصدار صكوك بالدولار الأميركي لشركة كورية جنوبية. وفي هذا السياق، صرح ثويني خالد الثويني رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في بنك وربة «انه بالرغم من التقلبات الهائلة التي تمر بها الاسواق المالية العالمية، لقد تمكنا من استقطاب سجل اكتتاب بارز لهذا الاصدار الناجح، مما يدل على ثقة المستثمرين القوية في بنك وربة. وكما يسرنا أنه قد أتممنا هذه الصفقة التي تعتبر بمثابة منعطف تأسيسي لاستحداث سبل التمويل لدى شركة دايو للهندسة و الانشاءات حيث إنها أول اصدار صكوك في تاريخ الشركة».

و أشار الثويني على أهمية منتج الصكوك الذي بدأ يلعب دورا محوريا كأداة تمويل رئيسة في الأسواق العالمية لرأس المال.

وكما صرح Dae Sik Kim رئيس علاقات المستثمرين والمجموعة المالية في شركة دايو للهندسة والبناء (Daewoo E&C)، بأن هذا الإصدار الناجح للصكوك يمثل الفهم العميق للشركة وخبرتها في سوق التمويل الإسلامي، والذي يمثل إنجازاً هامًا لشركة دايو للهندسة والبناء (Daewoo E&C)، مما يعزز أحد أهم الركائز الأساسية للمحفظة التمويلية المتنوعة للشركة. واختتم الثويني إلى إن هذا الإصدار للصكوك خطوة مهمة في سبيل تعميق دور وأهمية منتج الصكوك كإحدى أدوات الاستثمار والتمويل الرئيسة، التي تستطيع أن توفر التمويل اللازم للحكومات والشركات، حيث أصبحت أداة الصكوك جزءاً مهماً في سوق التمويل العالمي، مشيراً إلى أن بنك وربة يعد من ضمن اللاعبين الرئيسين في ترتيب وإدارة وتسويق إصدارات صكوك لشركات محلية وعالمية عديدة.

جدير بالذكر أن بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة خلال فترة وجيزة حيث احتلّ مركزاً ريادياً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية للأفراد، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين فيه، بالإضافة إلى ذلك يعتبر بنك وربة ضمن أكبر 50 بنكاً في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية لعام 2023م - تصنيف فوربس الشرق الأوسط.

