«الكويتية للاستثمار» فتحت آفاق تداول إلكترونية جديدة

مال وأعمال

في إطار مساعيها لفتح آفاق تداول جديدة وفرص استثمارية واعدة لعملائها بالأسواق العالمية، كشفت مسؤولة خدمة العملاء في الشركة الكويتية للاستثمار أفراح الزريج أن «الكويتية» أضافت لمحفظة خدماتها إلكترونياً منصة جديدة للتداول بالأسواق الأميركية.

وبينت الزريج في تصريح صحافي أنه بالتعاون مع «Interactive Brokers» التي تعد أفضل منصات التداول الرقمية الأميركية، وفرت «الكويتية للاستثمار» أدوات تداول إلكتروني متعددة بالأسواق العالمية تناسب جميع مستويات المتداولين والمضاربين المحترفين.

وأوضحت أن الخدمة الجديدة تشكل خطوة إضافية لاستكمال جهود الشركة في أن تكون البوابة الرقمية لعملائها في الأسواق المالية العالمية.

وذكرت الزريج أن المنصة الجديدة توفر خدمات تداول الأسهم وتمويل المحفظة «المارجن»، وعقود الخيارات «الأوبشن» والبيع على المكشوف، من خلال توفير تطبيقات يقوم عملاء الشركة من المتداولين بتحميلها سواء على أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة المحمول واللوحية أو هواتفهم الذكية.

ولفتت الزريج إلى أن ما يزيد أهمية الخدمة الجديدة التي طرحتها «الكويتية للاستثمار» أنها جاءت بالتعاون مع أفضل الشركات العالمية في مجال التداول الإلكتروني في الأسواق الأميركية والتي لا تزال تسيطرعلى المركز الأول لعدة سنوات، سواء من ناحية الخدمات الاستثمارية المقدمة أو تطور خدمات منصتها الإلكترونية.

وأشارت الزريج إلى أن «الكويتية للاستثمار» ماضية قدماً في تلبية طموح عملائها المتداولين بالأسواق العالمية سواء المتداولين العاديين أو المضاربين المحترفين، مبينة أنها تقدم خدماتها بعمولات تنافسية.

وقالت إن «الكويتية للاستثمار» مستمرة في تنفيذ رؤيتها الشاملة لفتح أسواق عالمية جديدة أوروبية وآسيوية مستقبلا، لتكوين أكبر قاعدة تداول إلكتروني، ضمن مبادراتها لإتاحة تجربة فريدة من نوعها للمستثمرين من خلال توفير باقة منتجات وخدمات تداول مبتكرة ومتكاملة، ترسخ مكانتها الرائدة في السوق وخبرتها الممتدة لأكثر من نصف قرن.

