«أرزان ثروات» مستشاراً لصفقة جديدة في «تمويل الميزانين»

مال وأعمال

ضمن استراتيجيتها التي ترتكز على الاستثمار في أدوات الدين الذي تمت هيكلته بحسب أحكام الشريعة الإسلامية، أعلنت شركة أرزان ثروات والتي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية بأنها قدمت استشارة لفرصة استثمارية لتمويل محفظة عقارية لمجمعات سكنية في مدينة بالتيمور- ميرلاند في الولايات المتحدة الأميركية.

وتشتمل هذه المحفظة على إجمالي 491 وحدة إيجار تقع جميعها في بالتيمور، ماريلاند في الولايات المتحدة الأميركية، مؤجرة حالياً بنسبة 88% وبأقل من أسعار السوق. والجدير بالذكر بأن تعزيز الجودة الائتمانية للتدفقات النقدية للإيجار تتركز على أن ما يقارب 61% من إيجار المحفظة مدعوم من قبل برامج الحكومة المحلية والفيدرالية مثل برنامج المادة 8 وهو أحد أنواع الإسكان الميسور الكلفة المدعوم من قبل الحكومة الفيدرالية حيث يسدد جزء من الإيجار للعائلات منخفضة الدخل بهدف توفير السكن لهم.

جدير بالذكر أن فترة التمويل هي ثلاث سنوات ونصف مع إمكانية التمديد لمدة سنة واحدة مشروطة بتحقيق حد أدنى من الضمانات الجيدة المتفق عليها. وتوفر هذه الصفقة توزيعات للمستثمرين بمتوسط عائد سنوي بنسبة 11% مدفوعة بشكل ربع سنوي ومعدل عائد داخلي بنسبة 13.3% خلال فترة الاستثمار صافي الرسوم والضرائب والمصروفات.

وقد قامت شركة أرزان ثروات بدور المستشار الاستراتيجي لهيكلة الصفقة ودراسة العناية الواجبة للعقارات المرهونة، وسوف نستمر بهذا الدور خلال فترة الاستثمار.

وعلق مهند أبو الحسن – الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات قائلاً «تتمثل الأهداف الرئيسة لشركة أرزان ثروات في حماية أصول عملائها، وتقديم دخل مستقر وآمن، وتوسيع نطاق تنوع الصفقات في الأسواق الرئيسة التي نعمل فيها. بهدف توفير الفرص الاستثمارية مع ديناميكية مناسبة للمخاطر والمكافآت لعملائنا، وتركز أرزان ثروات بشكل خاص حالياً على استراتيجية أدوات الدين الخاصة بها وذلك نظرا لبيئة أسعار الفائدة المرتفعة الحالية. إن إحدى ميزات صفقات تمويل الميزانين الخاص بنا هي هيكلة إطفاء القروض المتضمنة في صفقاتنا، والذي يمكّن عملاءنا من استرداد رؤوس أموالهم الأولية بسرعة أكبر وإعادة توظيفها بشكل أكثر فعالية في فرص استثمارية جديدة من خلال تزويد عملائها بخدمات استشارية من الدرجة الأولى، تلتزم أرزان ثروات بدعمهم بشكل استراتيجي وتنويع استثماراتهم الدولية بعناية. إن الأصل الأساسي الذي لديك، هو رؤيتك للمكان الذي تريد أن تكون فيه».

