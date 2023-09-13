«البترول الوطنية»: نقل وتعيينات في مصفاة عبدالله

مال وأعمال

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أصدر نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء عبدالله تعميماً اداريا يقضي باجراء بعض التغييرات في المصفاة ، وجاء في التعميم الذي صدر امس وحصلت « النهار» على نسخته ويتم العمل به ابتداء من اليوم ان يتم نقل محمد بوعركي رئيس قسم عمليات المنطقة الاولى مساندة العمليات الوقود البيئي ويكون مسؤولا امام رئيس فريق العمليات المساندة الوقود البيئي لمصفاة ميناء عبدالله.

وشمل التعميم نقل هادي الحويلة رئيس قسم عمليات من المنطقة الخامسة الى مساندة العمليات الوقود البيئي - مصفاة ميناء عبدالله، ويكون مسؤولا مباشرة امام رئيس فريق العمليات المساندة «الوقود البيئي» - مصفاة ميناء عبدالله.

ونقل سليمان المطيري رئيس قسم عمليات من المنطقة الثانية الى مساندة العمليات الوقود البيئي -مصفاة ميناء عبدالله ويكون مسؤولا مباشرة امام رئيس فريق العمليات المساندة «الوقود البيئي» - مصفاة ميناء عبدالله.

وتضمن التعميم نقل بدر المطيري رئيس قسم عمليات من المنطقة الرابعة الى المنطقة الثالثة، القسم الثاني «Hydrogen Units» - مصفاة ميناء عبدالله ويكون مسؤولا مباشرة امام رئيس فريق العمليات المنطقة الثالثة - مصفاة ميناء عبدالله.

ونقل فاضل جابر رئيس قسم عمليات من المنطقة الاولى الى المنطقة الثامنة القسم الرابع «HRU/SGP» مصفاة ميناء عبدالله ويكون مسؤولا مباشرة امام رئيس فريق العمليات المنطقة الثامنة «الوقود البيئي» مصفاة ميناء عبدالله.

ونقل عبدالله الرشيدي رئيس قسم عمليات من المنطقة الثامنة الى المنطقة الاولى، القسم الاول «Delayed Coker Unit» مصفاة ميناء عبدالله ويكون مسؤولا مباشرة امام رئيس فريق العمليات المنطقة الاولى - مصفاة ميناء عبدالله.

وجاء في التعييم تعيين محمد الفريج رئيس قسم عمليات المنطقة الثامنة، القسم الاول «Hydrocracker Unit» مصفاة ميناء عبدالله ويكون مسؤولا مباشرة امام رئيس فريق العمليات المنطقة الثامنة «الوقود البيئي» - مصفاة ميناء عبدالله.

وتعيين طلال المطيري رئيس قسم عمليات المنطقة الثانية، القسم الاول «DHT-U216/U249» مصفاة ميناء عبدالله ويكون مسؤولا مباشرة امام رئيس فريق العمليات المنطقة الثانية - مصفاة ميناء عبدالله.

وتعيين سعود تراحيب العجمي رئيس قسم عمليات المنطقة الاولى، القسم الثاني «CDU/VRU-U11/13» مصفاة ميناء عبدالله ويكون مسؤولا مباشرة امام رئيس فريق العمليات المنطقة الاولى - مصفاة ميناء عبدالله.

وتعيين مطلق ناصر العتيبي رئيس قسم عمليات المنطقة الخامسة، القسم الاول «HP Utilities» مصفاة ميناء عبدالله ويكون مسؤولا مباشرة امام رئيس فريق العمليات المنطقة الخامسة - مصفاة ميناء عبدالله.

وتعيين براك الخلف رئيس قسم عمليات المنطقة الخامسة، القسم الثاني «LP Utilies» مصفاة ميناء عبدالله ويكون مسؤولا مباشرة امام رئيس فريق العمليات المنطقة الخامسة - مصفاة ميناء عبدالله.

وتعيين علي جعفر الرمضان رئيس قسم عمليات المنطقة الرابعة، القسم الاول «ARDS» مصفاة ميناء عبدالله ويكون مسؤولا مباشرة امام رئيس فريق العمليات المنطقة الرابعة - مصفاة ميناء عبدالله.

