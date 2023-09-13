العوضي: نتطلع إلى تنفيذ برنامج متكامل لزراعة الأعضاء

وطن النهار

أوضح وزير الصحة د. احمد العوضي ان زيارة الفريق الطبي الصيني إلى البلاد هي زيارة تعارفية، وقال على هامش مشاركته في الاحتفالية التي اقامتها السفارة الصينية بمناسبة مرور 60 عاما على زيارة اول فريق طبي صيني للبلاد: نتطلع الى فريق طبي متكامل لبرنامج لزراعة الأعضاء وقد يكون هناك تعاون في زراعة الكبد.

واضاف لـ«النهار»: نحن اليوم مع السفير والفريق الطبي الصيني الزائر لتوسيع العلاقات وازدهارها بين وزارة الصحة والفرق الطبية الصينية ونتطلع الى تعزيز هذا التعاون فيما بيننا.

واشار الى ان الانفتاح على علوم الطب في دول العالم يؤدي الى علاج الكثير من الحالات.

وفي رده على «النهار» حول الاستعانة بالتكنولوجيا والخبرة الصينية في تشييد مستشفيات في وقت قياسي كما حدث اثناء جائحة كورونا حيث استطاعت الصين بناء مستشفى خلال ايام معدودة اجاب العوضي: اعتقد انه من السابق لاوانه الانتقال الى مثل هذه التعاون لكن الزيارات بين الجانبين متبادلة ونسعى لتعزيز سبل التعاون في المجال الصحي.

وزاد: نفتخر ونحن نحتفل بالذكرى السابعة والاربعين لإرسال الفريق الطبي الصيني الى الكويت، وبأن تكون الكويت هي الاولى من بين دول الخليج العربي التي اقامت علاقات صحية مع الصين منذ اربعة عقود.

واضاف: ان الفريق الطبي الصيني يقدم نموذجا مشرفا في العمل من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى في مستشفى للطب الطبيعي واعادة التأهيل الصحي باستخدام احدث المهارات الطبية الاحترافية للطب الصيني التقليدي.

ولفت الى اننا نتطلع الى تعزيز علاقتنا مع الصين في المجال الصحي ووضع المبادرات وتبادل الخبرات من اجل التصدي للتحديات التي تواجه نظمنا الصحية والتي تتطلب العمل المشترك وتعزيز الثقة بين الدول الصديقة.

ومن جهته كشف السفير الصيني في البلاد تشانغ جيانوا ان الفريق الطبي الحالي يبلغ عدده 23 مجموعة، بينما بلغ عدد الاطباء والممرضات 300 شخص، وقال ان الفريق يعمل بالتعاون مع القطاع الحكومي.

واوضح ان الفريق هو الوحيد في مجلس التعاون الخليجي ما يدل على عمق العلاقات الصينية - الكويتية.

وعن استعدادات الصين لتقديم الخبرات الصينية لوزارة الصحة الكويتية اجاب: نشكر وزارة الصحة والوزير على اهتمامهم بتعزيز التعاون بين البلدين ونعتبر ان هذا التعاون جزء مهم في علاقتا، مشيرا لى ان الوفد الزائر يمثل الحكومة الصينية.

ونفى لـ«النهار» ابرام اي اتفاق مع الجانب الكويتي في المجال الصحي حتى الان، مبيناً ان المشاورات بين الجانبين مستمرة وان هناك رغبة صينية في توطيد التعاون، كما ان الوفد لمس رغبة كويتية في الاستمرار في المباحثات لحين التوصل الى اطار تعاون في هذا الجانب.

واضاف ان الصين بعثت 239 عاملا طبيا الى الكويت وعالجت اكثر من 810 آلاف مريض، حيث يتميز اعضاء الفريق باخلاقيات طبية عالية وقلوب رحيمة.

واكد انه لا يمكن للفريق الطبي ان يحقق انجازات الا من خلال الدعم القوي من الجانبين الصيني والكويتي وخاصة من وزارة الصحة الكويتية ومستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي.

ومن جهته اكد نائب رئيس لجنة بمقاطعة جيلين بالصين جينج لي ان الفريق الطبي الصيني له التقاليد الجيدة ومع مرور 47 عاماً من الممارسة والتطور اصبح علاج الطب الصيني مثل العلاج بالإبر الصينية والتدليك وكاسات الهواء.

واضاف على الرغم من البعد الجغرافي بين الصين والكويت الا ان العلاقة الودية بين الحكومتين تضرب بجذورها في اعماق التاريخ.

