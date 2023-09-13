وزير التربية: محاسبة المقصِّرين وتحسين الأداء

وطن النهار

واصل وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع، جولاته التفقدية على المناطق التعليمية والمدارس للتأكد من جاهزية المرافق التعليمية قبل انطلاق العام الدراسي للطلاب والطالبات تدريجياً اعتباراً من الأحد المقبل، حرصا على جودة التعليم والتحقق من توفير جميع المتطلبات اللازمة لتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاهزة للطلبة والمعلمين.

وشدد الوزير المانع، خلال الجولة على ضرورة بذل المزيد من الجهود خلال الأيام المقبلة وتحمل المسؤولية كاملة من قبل القيادات التربوية لاستكمال جميع الأعمال والتجهيزات المطلوبة، لاسيما المتعلقة بأعمال الصيانة والتكييف وتزويد المدارس بالاثاث والكتب المدرسية، ونظافة الخزانات ومشارب المياه، وتوفير الهيئة التعليمية والإدارية، وغيرها، إضافة إلى استثمار عامل الوقت والسعي نحو خلق أجواء تربوية مناسبة قبل دوام ابنائنا الطلاب والطالبات.

وأشار إلى أنه لن يتساهل في التعامل مع أي تقصير أو إهمال فيما يتعلق بملف الاستعداد للعام الدراسي وجهوزية المدارس، إذ سيتم تقدير وتقييم أداء كل جهة في جميع القطاعات المعنية، ولن نتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المقصرين، من أجل تصحيح الأوضاع وتحسين الآداء.

وأضاف المانع: «إننا جميعاً في وزارة التربية نتحمل مسؤولية كبيرة تجاه تعليم الطلبة، ونعتبرها واجباً لا يمكن التهاون فيه، ولذلك يجب علينا العمل بشفافية وجدٍ وتفانٍ من أجل تحقيق أهدافنا المنشودة في مجال تطوير التعليم، ولنتجاوز التحديات بروح الفريق والتعاون لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة وجودة عالية للجميع».

وأكد المانع استمرار جولاته التفقدية على المدارس في جميع المراحل والمناطق التعليمية قبل وبعد دوام الطلاب والطالبات في مدارسهم الاسبوع المقبل، للوقوف على حقيقة الأوضاع والتأكد من توافر كل الاحتياجات اللازمة ورصد جميع التحديات التي قد تطرأ تحت أية ظروف وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وطلب د. عادل المانع من القطاعات المعنية إضافة الى المناطق التعليمية، موافاته بتقارير عاجلة عن استعدادات المدارس من تكييف وصيانة مرافق وتوفير الاثاث وغيرها من الأمور الضرورية، على أن يتم تسليمها اليوم الأربعاء على أبعد تقدير، لتقييم الأوضاع ورصد الملاحظات ومن ثم العمل على تلافيها قبل دوام الطلبة.

يذكر أن الوزير المانع تفقد عدداً من المدارس في منطقتي الجهراء والفروانية التعليمية والمدارس الجديدة في منطقة غرب عبدالله مبارك، ويتابع بشكل شخصي كل الملفات التربوية لاسيما المتعلقة بالمدارس والبيئة التربوية.

